„Čia yra mūsų vidiniai reikalai“: po pergalės – T. Masiulio žinutė auklėtiniams

„Kontroliavome šias rungtynes. Atlikome tai, ką buvome prieš jas suplanavę. Buvo itin svarbu tinkamai žaisti gynyboje“, – po pergalės samprotavo T.Masiulis.
Pilnutėlės namų arenos užkurti žalgiriečiai dar pirmajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą. Gynyboje spindėję Lietuvos čempionai per pirmąjį ketvirtį praleido vos 11 taškų.
Vis dėlto skambiai pradėjęs „Žalgiris“ į priekį nenurūko – „Virtus“ ėmė tvarkyti reikalus puolime ir artėjo prie šeimininkų.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje tarp komandų buvo vos keturių taškų skirtumas, bet tada apie save priminė Sylvainas Francisco.
Prancūzas įspūdingu žaidimu vėl užkūrė „Žalgirį“ ir nutiesė kelią penktosios pergalės link.
Mačą Kauno klubo gynėjas užbaigė atlikdamas net 10 rezultatyvių perdavimų, o prie jų pridėjęs 23 taškus ir surinkdamas 35 naudingumo balus.
„Žinau, kad jis gali dar daugiau padaryti. Šį vakarą su tokiais kosminiais skaičiais... Iš jo atėjo daugiau nei pusę komandos taškų. Kai jis žaidžia su savo stiprybėmis, jis yra nesulaikomas“, – auklėtinio 10 rezultatyvių perdavimų įvertino T.Masiulis.
Žygį Eurolygoje „Žalgiris“ pratęs dar šią savaitę. Ketvirtadienį kauniečiai namie priims Vilerbano ASVEL krepšininkus.
„Jei laimi – nuovargis jaučiasi mažiau. Net kai būdavau asistentu, nebūdavo lengva dvigubų-trigubų savaičių metu. Bet toks mūsų darbas, tikiu, kad mes tą darbą mylime ir turime jį daryti iš visos širdies“, – tęsė 50-metis „Žalgirio“ treneris.
– Kaip pavyko sustabdyti varžovų lyderį Carseną Edwarsą? – buvo pakausta T.Masiulio.
– Jis vis tiek išsimetė šešis tritaškius. Svarbiausia jam neduoti nieko lengvo, kad jis metimus susimestų per darbą, per jėgą, per rankas. Mintis buvo jo metimus kuo labiau apsunkinti.
– Rungtynes pradėjote su Ąžuolu Tubeliu starto penkete vidurio puolėjo pozicijoje. Kaip tai veikė šiose rungtynėse?
– Varžovai taip pat pradėjo rungtynes su Alanu Smailagičiumi, tai mūsų ir buvo toks planas naudoti Ąžuolą gynyboje. Matėme, viskas lyg ir veikė. Prieš aukštaūgius norėjome gintis dar kitaip, toks buvo planas. Manau, jis suveikė.
– „Žalgirio“ plačios rotacijos svarbą puikiai įrodė šiandienos Deivido Sirvydžio ir Igno Brazdeikio pavyzdžiai?
– Būtent. Atrodo, kad turiu teisintis. Kartais nelabai patinka, kad aš su žaidėjais šneku per žurnalistus ir žaidėjai per žurnalistus šneka su manimi.
Čia yra mūsų vidiniai reikalai. Jie yra profesionalai, turi būti pasiruošę 100 proc., o mūsų, trenerių, darbas tinkamai juos išnaudoti. Vis dėlto, jei būsi visiems geras, sunku būti treneriu.
– Kur labiausiai norėtumėte pamatyti Moseso Wrighto žingnsius į priekį?
– Gynyboje. Jūs matote puolimą, dėjimus, bet jis tikrai gali pridėti gynyboje. Tai yra momentai, kuriuose jis gali būti labiau naudingas komandai. Manau, kad su laiku jis tą padarys.
Norisi, kad jis būtų labiau susikaupęs, jis kartais truputį vėluoja, atrodo, kad kažkiek atsipalaidavęs, tos sekundės dalies ir trūksta. Bet jis yra protingas, su laiku, tikiu, kad jis tai pataisys.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisVilerbano ASVEL
Rodyti daugiau žymių