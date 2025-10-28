Po pralaimėjimo Kaune nusivylęs varžovų treneris: „Pasidavėme“

Rungtynes kauniečiai pradėjo įspūdingai, pirmojo ketvirčio viduryje pirmaudami net 17:2. Nors „Virtus“ krepšininkai palengva mažino atsilikimą ir ketvirtojo kelinio pradžioje Tomo Masiulio auklėtiniai pirmavo vos 4 taškais (58:54), sirgalių palaikomi kauniečiai nurūko ketvirtojo kėlinio antrojoje pusėje ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Po rungtynių priešininkų komandos treneris nedaugžodžiavo ir akcentavo savo žaidėjų psichologiją.
„Viską nulėmė rungtynių pradžia ir pabaiga. Tai buvo svarbiausia, – teigė D. Ivanovičius. – „Žalgiris“ visuomet pradeda rungtynes su tokia energija. Jie greitai išsiveržė į priekį, kovėmės, sumažinome skirtumą iki 4 taškų, bet pasidavėme ir nebesikovėme iki pabaigos.“
Sunkų mačą Kaune turėjo „Virtus“ lyderis Carsenas Edwarsas. Vienas rezultatyviausių lygos krepšininkų pirmuosius savo taškus pelnė tik antrojo kėlinio viduryje. Nors iš viso surinko 9 taškus, jis pataikė vos 4 metimus iš 14-os ir prametė visus 6 savo mestus tritaškius.
C. Edwardso sąskaitoje – -4 naudingumo balai.
Į Kauną pirmą kartą po išsiskyrimo su „Žalgiriu“ sugrįžęs Alenas Smailagičius turėjo kur kas solidesnes rungtynes. Serbas „Virtus“ komandai pelnė 12 taškų, sugriebė 5 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
