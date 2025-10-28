Po pralaimėjimo Kaune nusivylęs varžovų treneris: „Pasidavėme“

Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
89
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
77
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
65
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
65
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
65
BC Dubai
BC Dubai
60
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
39
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
47
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
51
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
35
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Po pralaimėjimo Kaune nusivylęs varžovų treneris: „Pasidavėme“

2025 m. spalio 28 d. 22:29
Lrytas.lt
Į Kauną Bolonijos „Virtus“ krepšininkai atvyko fiksuodami trijų iš eilės laimėtų rungtynių seriją, tačiau „Žalgiris“ jos pratęsti neleido, palauždamas Duško Ivanovičiaus auklėtinius 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15).
Daugiau nuotraukų (10)
Rungtynes kauniečiai pradėjo įspūdingai, pirmojo ketvirčio viduryje pirmaudami net 17:2. Nors „Virtus“ krepšininkai palengva mažino atsilikimą ir ketvirtojo kelinio pradžioje Tomo Masiulio auklėtiniai pirmavo vos 4 taškais (58:54), sirgalių palaikomi kauniečiai nurūko ketvirtojo kėlinio antrojoje pusėje ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Po rungtynių priešininkų komandos treneris nedaugžodžiavo ir akcentavo savo žaidėjų psichologiją.
„Viską nulėmė rungtynių pradžia ir pabaiga. Tai buvo svarbiausia, – teigė D. Ivanovičius. – „Žalgiris“ visuomet pradeda rungtynes su tokia energija. Jie greitai išsiveržė į priekį, kovėmės, sumažinome skirtumą iki 4 taškų, bet pasidavėme ir nebesikovėme iki pabaigos.“
Sunkų mačą Kaune turėjo „Virtus“ lyderis Carsenas Edwarsas. Vienas rezultatyviausių lygos krepšininkų pirmuosius savo taškus pelnė tik antrojo kėlinio viduryje. Nors iš viso surinko 9 taškus, jis pataikė vos 4 metimus iš 14-os ir prametė visus 6 savo mestus tritaškius.
C. Edwardso sąskaitoje – -4 naudingumo balai.
Į Kauną pirmą kartą po išsiskyrimo su „Žalgiriu“ sugrįžęs Alenas Smailagičius turėjo kur kas solidesnes rungtynes. Serbas „Virtus“ komandai pelnė 12 taškų, sugriebė 5 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
Duško IvanovičiusBolonijos VirtusKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

