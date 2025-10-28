Po pralaimėjimo „Žalgiriui“ – „Barcelona“ dvikova su „Emporio Armani“

Milano komanda rungtynėse vis dar versis be lyderio Zacho LeDay'aus, kuris dėl šlaunies traumos nerungtyniauja jau trečią savaitę.
Barselonos komandai vis dar negali padėti panašią traumą sezono pradžioje patyręs gynėjas Nicolas Laprovittola. Šią savaitę buvo paskelbta, kad jis yra finalinėje reabilitacijos stadijoje.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po pergalę. Abu kartus laimėjo išvykoje žaidusi komanda.
Rungtynių pradžia – 21:30 val.