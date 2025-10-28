Šaro komandos kelyje – solidžiai žaidžianti „Valencia“

„Fenerbahce“ komandai rungtynėse negalės padėti puolėjas Brandonas Bostonas, besigydantis čiurnos traumą.
„Valencia Basket“ ekipoje antradienio vakarą nežais jaunasis gynėjas Sergio de Larrea.
Praėjusį sezoną tarpusavo dvikovose komandos pasidalino po pergalę, tačiau abu mačai buvo kardinaliai skirtingi. Pirmąjį susitikimą po atkaklios kovos 3 taškų skirtumu pergalę iškovojo Valensijos krepšininkai (77:74). Antrajame rate Šaro auklėtiniai svečius iš Ispanijos sutriuškino net 30 taškų skirtumu (118:88).
Rungtynių pradžia – 22:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.