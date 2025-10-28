Skambiojo naujoko dar teks palaukti: „Bayern“ kaunasi su „Real“

„Bayern “ klubas pranešė, kad S. Dinwiddie medicininę apžiūrą turėtų praeiti savaitės pradžioje, tačiau 32-ejų gynėjas Eurolygoje dar nėra registruotas.
Dėl „Žalgiryje“ prieš keletą sezonų žaidusio Nielso Giffey dalyvavimo rungtynėse bus nuspręsta prieš joms prasidedant. Taip pat abejojama, ar Miuncheno ekipai galės padėti po traumos grįžtantis Johannesas Voigtmannas.
Tuo tarpu Madrido „Real“ komanda, su kuria šiandien žais „Bayern“, šią savaitę atsisveikino su aukštaūgiu Bruno Fernando, kuris išvyko žaisti į Belgrado „Partizan“ komandą. Karališkajam klubui dėl nugaros traumos padėti taip pat negalės gynėjas Andresas Felizas.
Praėjusį sezoną abi pergales tarpusavio dvikovose pasiekė „Real“ krepšininkai, abu susitikimus laimėję 12 taškų skirtumais.
Rungtynių pradžia – 21:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.