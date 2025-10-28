Solidžiai pasirodęs M. Buzelis užvedė „Bulls“ pergalingai atkarpai

Čikagos ekipa namuose 128:123 (27:35, 30:23, 41:34, 30:31) palaužė „Atlanta Hawks“ (1/3).
Likus rungtyniauti pustrečios minutės M.Buzelis pataikė tolimą metimą ir tokiu būdu išvedė „Bulls“ į priekį (121:118), o vėliau dvitaškiu persvarą padidino Kevinas Huerteris.
Komandos kelis kartus keitėsi sėkmingomis atakomis, o paskutinė rungtynių minutė prasidėjo Nickeilo Alexanderio-Walkerio tiksliu tritaškiu, kuris sumažino svečių atsilikimą iki 3 taškų (123:126).
Visgi daugiau Atlantos klubas sėkmingų atakų nebesukūrė, o Čikagos ekipai pergalę užtvirtino tikslios Tre Joneso baudos.
M.Buzelis per 32 minutes įmetė 16 taškų (4/7 dvit., 2/7 trit., 2/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Nuostabias rungtynes sužaidė Nikola Vučevičius, kuris surinko 17 taškų (6/7 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud.), 17 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyvius perdavimus.
Svečių ekipoje nuostabiai pasirodė latvis Kristapas Porzingis. Aukštaūgis pelnė 27 taškus (8/11 dvit., 3/6 trit., 2/2 baud.). sugriebė 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Čikagos klubas pirmą kartą nuo 2021/2022 metų sezono startavo 3 pergalėmis ir šiuo metu pirmauja Rytų konferencijoje. Atlantos ekipa sužaidusi 4 rungtynes turi tik 1 pergalę ir užima 13-ąją poziciją.
„Bulls“: Ayo Dosunmu 21, Joshas Giddey 18, Nikola Vucevičius 17.
„Hawks“: Kristaps Porziņgis 27, Jalenas Johnsonas 25, Trae Youngas 21.
