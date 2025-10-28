V. Chomičius – apie pergales, verslumą, pulsuojančias emocijas ir patarimus jaunimui

„Tas gyvenimo etapas su manimi visada yra ir niekur nedingsta. Kalbant apie tuos laikus man net šiurpas per kūną „nueina“. Gyvenom gyvenimą, norėjome būti tikrais žalgiriečiais ir labai didžiavomės, kad mūsų komandoje buvo vien lietuvaičiai.“
„Kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdis, SSRS rinktinėje žaidėme keturiese, rinktinėje jau dirbo ir Vladas Garastas. Visiems pasakiau, kad Lietuvoje vyksta judėjimas – mes turime būti pirmieji ir rodyti pavyzdį. Mes susirinkome savo daiktus ir pirmieji palikome SSRS rinktinę. Nežinojom, kas bus toliau ir kaip viskas baigsis, bet pasitikėjome Sąjūdžio eiga ir prisijungėme prie jo“, – kalbėjo legendinis gynėjas V. Chomičius.
Apie Lietuvai bronzines ir istorines 1992 m. Barselonos olimpinių žaidynes režisierius Marius Markevičius yra sukūręs dokumentinį filmą „The Other Dream Team“ (liet. „Kita Svajonių komanda“).
Prisimindamas kelią iki šio medalio ir dokumentinį filmą, V. Chomičius neslėpė emocijų:
„Tai – labai geras filmas. Kiekvieną kartą kai jį žiūriu, mane suima emocijos ir būna sunku jas suvaldyti. Štai dabar kalbu ir vėl kaupiasi emocijos ir ašaros.“
V. Chomičius kartu su Europos čempionu Virginijumi Praškevičiumi dalyvauja asociacijos „Lietuvos krepšinis“ projekte „Diena su legenda“.
Žinomi krepšininkai keliauja po įvairius Lietuvos miestus ir skleidžia žinią apie sportą, sveiką gyvenseną, krepšinį ir jo svarbą jaunimui.
Tinklalaidės metu V. Chomičius buvo paklaustas, kokį patarimą duotų jaunimui, jeigu kalba pasisuktų apie alkoholio vartojimą.
„Kai amžius leidžia, žmogus gali pats apsispręsti. Bet aš sakyčiau, kad nereikia net bandyti. Alkoholis nieko gero nežada – jis paprasčiausiai numuša tavo darbingumą. Alkoholis, tarkime, pakelia emocijas, bet pakelia tik dirbtinai ir tik laikinai. Jeigu tu padaugini, kitą dieną nieko nėra – nei tų emocijų, nei sveikatos – visiems bloga, visiems galvą skauda ir taip toliau. 1 000 žmonių prieš tave jau „įmynė“ į alkoholį, tai gal tu būk tas, kuris tą dalyką gali apeiti? Viskas tada bus daug paprasčiau“, – mintis ir patirtis dėstė V. Chomičius.
Buvęs ilgametis Lietuvos rinktinės kapitonas taip pat atskleidė, kad 1990–1991 Bolonijos „Fortitudo“ (Italija) treniruodavosi net po 9 valandas.
„Kančia mus padaro tokius, kokie mes iš tikrųjų esame arba kokie galėtume būti. Stefano Piliastrini treniruotės trukdavo 3 valandas. Rytinė – nuo 09:00 iki 12:00 val., vakarinė – nuo 16:00 iki 19:00 val. Metimus treniruodavausi individualiai – ryte nuo 06:00 iki 07:30 val. Sumesdavau savo 300–400 metimų. Po vakarinės treniruotės nuo 22:00 iki 23:30 val. vėl eidavauu susimesti savo metimų. Aš toks buvau – labai norėjau pataikyti, todėl man reikėjo dirbti.“
„Lietuvos krepšinio pulse“ V. Chomičius taip pat pasidalino savo mintimis apie pirmąjį FIBA Pasaulio taurės langą:
„Aišku, sezono metu tikrai ne visi žaidėjai galės atvažiuoti, bet pats rinktinės žaidimo braižas, manyčiau, nesikeis. Dabar visi žaidėjai yra formoje, todėl praeiti fizinio pasirengimo jau nereiks. Žaidėjams linkiu susikoncentruoti ir sužaisti tas kelias dienas už Lietuvą, nes nelaimėjus namuose prieš italus reikalai tikrai susikomplikuotų. Bet žaisime namuose ir, neabejoju, mums žiūrovai padės laimėti.“
Dar daugiau olimpinio čempiono minčių ir įdomių įžvalgų – tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio“ pulsas“.