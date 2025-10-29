„Panathinaikos“ pasivijo žaidėjo trauma: apie ją prakalbo ir E. Atamanas

Nors mačas baigėsi pergale 14 taškų pranašumu, „Panathinaikos“ nemažą laiko dalį buvo atsiliekančios komandos vaidmenyje.
Maža to, graikų ekipoje traumą patyrė ir vidurio puolėjas Richaunas Holmesas.
Po rungtynių „Panathinaikos“ treneris atskleidė, kad vidurio puolėjas iš rikiuotės iškrito bent mėnesiui.
„Pozityvi žinia, kad jo kryžminiai kelio raiščiai nėra pažeisti, tad operacijos neprireiks. Galvojame, ką reikės daryti, bet su papildymu tikrai neskubame“, – akcentavo Graikijos komandos treneris.
Kitose Eurolygos rungtynėse „Panathinaikos“ išvykoje susikaus su „Monaco“ klubu.