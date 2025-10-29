D. Sabonis dėl kamuolių kovojo lyg žvėris, bet jam teko sugerti NBA čempionų pamoką

Kalifornijos valstijos klubas pralaimėjo rungtynes 101:107 (29:24, 33:34, 21:22, 18:27).
Kukliai taškus prieš savo buvusią komandą rinkęs D.Sabonis šį kartą pasižymėjo kovoje dėl atšokusių kamuolių.
29-erių krepšininkas per 35 aikštėje praleistas minutes įmetė 10 taškų (5/13 dvit., 0/2 trit.), atkovojo net 18 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir keturis kartus pažeidė taisykles.
Šeimininkų ekipoje nesulaikomai žaidė Shai Gilgeousas-Alexanderis.
Gynėjas iš Kanados prie pergalės prisidėjo pelnydamas 31 tašką. Jis taip pat pridėjo 9 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
„Oklahoma City Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 31, Ajay Mitchellas ir Aaronas Wigginsas po 18, Luguentzas Dortas 13.
„Sacramento Kings“: Zachas LaVine 23, DeMaras DeRozanas 19, Russellas Westbrookas 16, Keonas Ellis 12.
Domantas SabonisSacramento KingsOklahoma City Thunder
