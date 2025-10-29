Daugiau nei dešimtmetį NBA praleidęs ukrainietis žais Eurolygoje

Žurnalistas Michaelis Scottas praneša, kad „Real“ gretose rungtyniaus net 12 sezonų NBA žaidęs 213 cm ūgio ukrainietis Alexas Lenas.
Praėjusiame sezone jis rungtyniavo kartu su Domantu Saboniu „Sacramento Kings“ gretose, krepšininkas taip pat vilkėjo „Los Angeles Lakers“ komandos marškinėlius
Pernai vidutiniškai per dvikovą jis įmesdavo po 1,6 taško ir atkovojo po 2,1 kamuolio.
Prieš 12 metų penktuoju NBA naujokų biržos šaukimu pakviestas ukrainietis anksčiau rungtyniavo „Phoenix Suns“, „Atlanta Hawks“, „Toronto Raptors“ bei „Washington Wizards“ gretose.
„Real“ šiuo metu Eurolygoje per septynerias sužaistas rungtynes laimėjo vos tris kartus.