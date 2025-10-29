Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

M. Blaževičius buvo rezultatyvesnis už R. Giedraitį, bet pergalę šventė snaiperio ekipa

2025 m. spalio 29 d. 10:33
Lrytas.lt
Antradienį vykusiose FIBA Čempionų lygos rungtynėse ietis surėmė dvi lietuviškų atspalvių turinčios komandos. Mareko Blaževičiaus atstovaujama Bursos „Tofaš“ savo aikštėje priėmė Tenerifės komandą, kurios garbę gina Rokas Giedraitis.
Šį kartą pergalę šventė svečiai, kurie pranoko M.Blaževičiaus ekipą 81:64.
Tarp lietuvių rezultatyvesnis buvo būtent M.Blaževičius – jis įmetė 12 taškų ir atkovojo 5 kamuolius.
Tuo metu R.Giedraitis pasižymėjo pelydamas 8 taškus.
