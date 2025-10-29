Paaiškėjo, kada Eurolygoje turėtų debiutuoti S. Dinwiddie

„Bayern“ praneša, jog S.Dinwiddie turėtų žaisti jau ketvirtadienio namų rungtynėse prieš Bolonijos „Virtus“ ekipą.
Krepšininkas jau antradienį stebėjo „Bayern“ Eurolygos namų rungtynes prieš Madrido „Real“.
Pranešama, kad krepšininkas turėjo 1 treniruotę su komanda.
S. Dinwiddie NBA lygoje praleido visa karjerą (11 metų) ir per šį laikotarpį uždirbo beveik 94 milijonus JAV dolerių.
Amerikietis praėjusiame sezone atstovaudamas „Dallas Mavericks“ ekipai rinko po 11 taškų, 2,6 atkovoto kamuolio ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo.
Iš viso krepšininkas NBA lygoje sužaidė 621 rungtynes, per kurias fiksavo 13 taškų ir 5,1 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
Miuncheno ir Bolonijos klubų akistata prasidės 21.30 val., o rungtynių eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.