Šaras – nusivylęs: po pralaimėjimo skubėjo vardinti priežastis

2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Šaras – nusivylęs: po pralaimėjimo skubėjo vardinti priežastis

2025 m. spalio 29 d. 08:17
Lrytas.lt
Eurolygos čempionų titulą ginanti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa patyrė nesėkmę. Antradienį vykusiame mače Šaro auklėtiniai išvykoje 79:94 nusileido vietos „Valencia“ klubui.
Daugiau nuotraukų (12)
Viso mačo metu atsiliekančiųjų vaidmenyje buvę „Fenerbahce“ krepšininkai niekaip negalėjo sustabdyti varžovų puolimo.
Būtent spragas gynyboje po pralaimėjimo labiausiai ir pabrėžė 49-erių Š.Jasikevičius.
„Gynyboje buvome per lėti. Atsilikome vienu ar dvejais žingsniais. Mes buvome tiesiog per lėti, o varžovai pelnė per daug lengvų taškų. Buvome lengvai įveikti ir situacijose vienas prieš vieną“, – akcentavo Šaras.
Tris pergales per septynerias sužaistas rungtynes turinti „Fenerbahce“ antrose šios savaitės rungtynėse išvykoje susikaus su Madrido „Real“ klubu.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceValencia
Rodyti daugiau žymių

