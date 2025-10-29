Šaras – nusivylęs: po pralaimėjimo skubėjo vardinti priežastis

Viso mačo metu atsiliekančiųjų vaidmenyje buvę „Fenerbahce“ krepšininkai niekaip negalėjo sustabdyti varžovų puolimo.
Būtent spragas gynyboje po pralaimėjimo labiausiai ir pabrėžė 49-erių Š.Jasikevičius.
„Gynyboje buvome per lėti. Atsilikome vienu ar dvejais žingsniais. Mes buvome tiesiog per lėti, o varžovai pelnė per daug lengvų taškų. Buvome lengvai įveikti ir situacijose vienas prieš vieną“, – akcentavo Šaras.
Tris pergales per septynerias sužaistas rungtynes turinti „Fenerbahce“ antrose šios savaitės rungtynėse išvykoje susikaus su Madrido „Real“ klubu.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceValencia
