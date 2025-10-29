Traumas patyrusiems kurtiesiems krepšininkams – jautri R. Jokubaičio žinutė

Naudingiausias praėjusių metų Europos kurčiųjų čempionato Lietuvos rinktinės krepšininkas Karolis Birieta ir pagrindinis vidurio puolėjas Laurynas Pumputis patyrė kryžminių kelio raiščių sužeidimus. Rinktinės lyderiai artimiausiu metu vietoje skrydžio į Tekančios Saulės šalį, atvers operacinės duris.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės lyderis Rokas Jokubaitis, sužinojęs apie klausos negalią turinčių krepšininkų traumas, iš Vokietijos vaizdo įrašu atsiuntė jautrią užuojautos ir palaikymo žinutę.
R. Jokubaitis ne taip seniai – rugsėjį Europos čempionate taip pat patyrė kryžminių kelio raiščių traumą, todėl puikiai žino, kokio sunkumo ši nelaimė.
„Sveiki, pasiekė mane nekokios naujienos – sužinojau, kad dviem Lietuvos kurčiųjų rinktinės žaidėjams trūko kryžminiai raiščiai. Laurynui ir Karoliui linkiu stiprybės. Žinau: tikrai – nelengva, patikėkite manimi. Tą jaučiau ir pats. Atsistatymas ir visa kita – bus tikrai sunku. Bet tikiu, kad esate stiprūs, gavote daug palaikymo žinučių.
Ir, tikiuosi, kad komanda kovos su dar didesne motyvacija. Sėkmės ateinančiose žaidynėse bei sveikatos Laurynui ir Karoliui“, – palinkėjo R. Jokubaitis.