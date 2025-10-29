V. Šeškaus treniruotą žaidėją gyręs T. Masiulis: „Laukia labai sunkios rungtynės“

Penktąją pergalę Eurolygoje iškovojęs „Žalgiris“ šiuo metu dalinasi antrąją turnyrinės lentelės poziciją. Tuo tarpu ASVEL – priešingoje rikiuotės pusėje, besidalinantys 17-ą vietą kartu su dar dviem komandom: Milano „Emporio Armani“ ir Tel Avivo „Maccabi“.
Nepaisant būsimųjų varžovų vietos turnyrinėje lentelėje, kauniečių vyr. treneris Tomas Masiulis prieš ketvirtadienį laukiančią dvikovą vijo mintis apie lengvą pergalę į šoną.
„Šnekant apie varžovus, tikrai nereikia apsiaugt, nes laukia tikrai labai sunkios rungtynės. Pagal lentelę nėra jie aukščiausioj vietoj, bet vis tiek rungtynių žaidė, pralaimėjo nedideliais skirtumais, turi tikrai pavojingų žaidėjų. Turim būt labai susikaupę“, – aiškino treneris.
Šį sezoną prie ASVEL komandos prisijungė ir ne per seniausiai Lietuvoje rungtyniavęs Glynnas Watsonas. 28-erių amerikietis prieš tris sezonus žaidė tuometinėje Jonavos „CBet“ komandoje, treniruojamoje Virginijaus Šeškaus.
Prieš prisijungdamas prie Vilerbano ekipos praėjusį sezoną Prancūzijos lygoje G. Watsonas rinko po 16,3 taško per rungtynes ir buvo vienas produktyviausių pirmenybių žaidėjų. Šiemet Eurolygoje taip pat nepasimetė ir vidutiniškai pelno po 13,3 taško, atkovoja po 2 kamuolius, atlieka po 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 12 naudingumo balų.
„Visi tie naujokai, kurie atėję, kurie kažkiek žaidžia, tikrai maloniai stebina. Man smagu už tokius žmones, kurie atėję parodo, įrodo, kad gali kitu keliu ateiti iki čia ir rodyti gerą krepšinį. Jeigu tu stabiliai dirbi, per bet kurią vietą, kaip sakoma, gali prasimušt. Jeigu tu visą laiką esi pastovus ir disciplinuotas, tą jis dabar ir turi“, – apie G. Watsoną kalbėjo T. Masiulis.
– „Žalgiris“ šiuo metu turi 4 pralaimėjimų ASVEL iš eilės seriją. Kuo neparanki ši komanda ir ar išlaikė ji tai per tarpsezonį?
– Turbūt labiausiai neparanki savo fiziškumu kaip ir nemažai kitų prancūzų komandų. Šiemet gal pasikeitus gal šiek tiek yra, bet vis tiek tas braižas išlikęs, turi fiziškus žaidėjus. Mums nėra lengva žaisti prieš fiziškas komandas, kur mus išstumia, išdaužo ten. Šitas pagrindinis. Ir taip žinom, kad 4 iš eilės nesam laimėję, tai laukia, kaip sakiau, didelis iššūkis.
– ASVEL yra tarp mažiausiai dvitaškių ir daugiausiai tritaškių metančių komandų. Ar galite išsiplėsti apie jų braižą puolime?
– Taip. Aišku, ir dabar krepšinis eina ta linkme, kad kuo daugiau trenerių nori mesti kuo daugiau tritaškių ir mažiau dvitaškių, nes trys taškai yra daugiau negu – toks turbūt mąstymas yra. Iš to, ką pastebėjom, du žaidėjai vos ne išsimeta 13 tritaškių: M. Ajinca ir Z.Seljaasas. Vos ne pusė metimų iš jų ateina. Turim tikrai būt budrūs su jais ir neleist išsimest. Nando de Colo su savo patirtim lemiamu momentu gali imtis [inciatyvos] ir nuspręsti rungtynes. Tikrai viena iš užduočių yra neleist jiems tritaškių mest.
– Nando de Colo demonstruoja geriausius skaičius per pastarąjį penkmetį. Kokį įspūdį jis Jums palieka?
– Su kiekvienais metais jis žaidžia vis geriau ir geriau. Šiaip tikrai patyręs žaidėjas, žino, kur gali atakuot, tas situacijas skaito dvi sekundes į priekį. Jeigu kažkur tik atsipalaiduosi, perdavimą padarys, jei kažkur ne ten ranką padėsi, baudą padarys. Baudas meta virš 90%, žino, kur prasiveržt, viską matęs, viską patyręs, fizinės savybės jam dar leidžia daryt daug dalykų, taip kad pavojingas yra labai.
– Kitas puolime išsiskiriantis žaidėjas yra Glynnas Watsonas. Galima sakyti, kad jis – Virginijaus Šeškaus produktas. Ar stebina jo pasirodymas?
– Ši savaitė, galima sakyti, net triguba. Kai kurie žaidėjai teigė, kad stengiasi kuo greičiau pamiršti rungtynes. Kiek svarbu tai įteigti ir trenerių štabui?
– Būtent, būtent. Blogiausia, ką galim padaryt, tai dar galvot apie tas rungtynes su „Virtus“. Turim padaryt analizę, pasižiūrėt, kas buvo gerai, kas blogai, bet tos rungtynės jau istorija yra. Turim kitas rungtynes ir kitos rungtynės mums visą laiką svarbiausios – negalvoti per toli į priekį, negalvoti per toli atgal. Kitos rungtynės yra mums svarbiausios.
– Visas trejas rungtynes žaidžiate savo arenoje. Kiek tai yra svarbu Jums ir žaidėjams?
– Žinoma. Kaip vieno žaidėjo – Nigelio [Williamso-Gosso] – neturim, fanai turi pasijungt į jo vietą. Jaučiam tą energiją. Kiekvienas plojimas, kiekvienas rėkimas girdisi ir prisideda prie tos bendros komandos sėkmės. Kiekvieno laukiam, kiekvieną norim džiugint savo geru žaidimu.
– Gal galite atskleisti trenerių darbo specifiką dvigubos savaitės metu? Kada peržiūrėjote ASVEL rungtynes, kaip buvo ruošiamasi?
– Aš asmeniškai tik vakar grįžęs pažiūrėjau jų vakarykštes rungtynes. Prieš tai buvo gal šiek tiek lengviau, nes žiūrėjau jų rungtynes, kai su Bolonija žaidė. Turėjau jau šiek tiek minčių. Turim du skautus. Vienas – Andrew [Antelidze] – buvo atsakingas už Boloniją, o antras – Andrius Ulčickas – dabar jau ruošiasi visą savaitę ASVEL.
