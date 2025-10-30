Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

„Kibirkštis“ savų žiūrovų akivaizdoje patyrė antrąjį pralaimėjimą Europos taurėje

2025 m. spalio 30 d. 21:27
Lrytas.lt
Pirmosiose antrojo moterų Europos taurės rato rungtynėse Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“ savų sirgalių akivaizdoje neatsilaikė prie grupės lyderes Kelterno „Rutronik Stars“ krepšininkes ir pralaimėjo rezultatu 69:87 (15:25, 19:16, 18:21, 17:25).
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynes solidžiau pradėjo svetės iš Vokietijos, pirmojo kėlinio viduryje jau turėjusios 9 taškų persvarą (6:17). Netrukus „Rutronik Stars“ jau pirmavo ir 15 taškų skirtumu (10:25), tačiau Viliaus Stanišausko treniruojamos merginos pamažu ėmė mažinti atsilikimą, kol antrojo kėlinio viduryje komandas teskyrė 3 taškai (25:28).
Pirmąją rungtynių pusę solidžiau pabaigusios Vokietijos klubo krepšininkės pratęsė gerą žaidimą ir antrojoje pusėje. Trečiojo kėlinio viduryje Kelterno krepšininkės jau pirmavo 16 taškų skirtumu (57:41) ir iniciatyvos iš savo rankų nebepaleido.
Nugalėtojų gretose nuostabų pasirodymą surengė Alexandre Wilke, pelniusi 25 taškus (7/10 dvit.) ir surinkusi 27 naudingumo balus. 17 taškų pridėjo Nevena Rosič.
„Kibirkšties“ komandoje rezultatyviausia buvo gynėja Japreece Dean, pelniusi 14 taškų (5/10 dvit., 1/4 trit.). Komandos kapitonė Giedrė Labuckienė surinko 12 taškų, o antrąsias rungtynes sudėtyje šį sezoną žaidusi Daugilė Ūsė pridėjo 10 taškų.
Su dviem pergalėmis ir dviem pralaimėjimais per ketverias rungtynes „Kibirkštis“ yra antrojoje F grupės vietoje. Į kitą etapą patenka dvi geriausios grupės komandos.
Vilniaus KibirkštisMoterų krepšinio Europos taurė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.