„Kibirkštis“ savų žiūrovų akivaizdoje patyrė antrąjį pralaimėjimą Europos taurėje

Rungtynes solidžiau pradėjo svetės iš Vokietijos, pirmojo kėlinio viduryje jau turėjusios 9 taškų persvarą (6:17). Netrukus „Rutronik Stars“ jau pirmavo ir 15 taškų skirtumu (10:25), tačiau Viliaus Stanišausko treniruojamos merginos pamažu ėmė mažinti atsilikimą, kol antrojo kėlinio viduryje komandas teskyrė 3 taškai (25:28).
Pirmąją rungtynių pusę solidžiau pabaigusios Vokietijos klubo krepšininkės pratęsė gerą žaidimą ir antrojoje pusėje. Trečiojo kėlinio viduryje Kelterno krepšininkės jau pirmavo 16 taškų skirtumu (57:41) ir iniciatyvos iš savo rankų nebepaleido.
Nugalėtojų gretose nuostabų pasirodymą surengė Alexandre Wilke, pelniusi 25 taškus (7/10 dvit.) ir surinkusi 27 naudingumo balus. 17 taškų pridėjo Nevena Rosič.
„Kibirkšties“ komandoje rezultatyviausia buvo gynėja Japreece Dean, pelniusi 14 taškų (5/10 dvit., 1/4 trit.). Komandos kapitonė Giedrė Labuckienė surinko 12 taškų, o antrąsias rungtynes sudėtyje šį sezoną žaidusi Daugilė Ūsė pridėjo 10 taškų.
Su dviem pergalėmis ir dviem pralaimėjimais per ketverias rungtynes „Kibirkštis“ yra antrojoje F grupės vietoje. Į kitą etapą patenka dvi geriausios grupės komandos.