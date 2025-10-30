„Thunder“ talentui iš Serbijos – vėžio diagnozė

Kaip teigė komandos atstovas, 20-mečiui žaidėjui vasarą buvo atlikta sėklidžių procedūra, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, ar krepšininko nekamuoja vėžys. Tyrimo rezultatai parodė, kad N. Topičius šia liga visgi serga.
Paskelbta, kurios tai stadijos vėžys, nebuvo, tačiau S. Presti teigė, kad žaidėjas dabar pradės chemoterapiją.
Sėklidžių vėžys – vienas sėkmingiausiai gydomų šios baisios ligos formų. Kaip teigia medicinos profesionalai, pilnai išgydyti sėklidžių vėžį galima netgi jį diagnozuojant pažengusioje stadijoje.
Praėjusį sezoną serbas praleido dėl traumos. Šiame sezone N. Topičius rungtyniavo ikisezoninėse rungtynėse, tačiau reguliariajame sezone taip ir nepasirodė.
Žaidėjo sugrįžimo į aikštelę terminas kol kas nėra aiškus.