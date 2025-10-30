Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

„Thunder“ talentui iš Serbijos – vėžio diagnozė

2025 m. spalio 30 d. 18:39
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą „Oklahoma City Thunder“ generalinis vadybininkas Samas Presti paskelbė, kad komandos gynėjas Nikola Topičius susirgo sėklidžių vėžiu.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip teigė komandos atstovas, 20-mečiui žaidėjui vasarą buvo atlikta sėklidžių procedūra, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, ar krepšininko nekamuoja vėžys. Tyrimo rezultatai parodė, kad N. Topičius šia liga visgi serga.
Paskelbta, kurios tai stadijos vėžys, nebuvo, tačiau S. Presti teigė, kad žaidėjas dabar pradės chemoterapiją.
Sėklidžių vėžys – vienas sėkmingiausiai gydomų šios baisios ligos formų. Kaip teigia medicinos profesionalai, pilnai išgydyti sėklidžių vėžį galima netgi jį diagnozuojant pažengusioje stadijoje.
Praėjusį sezoną serbas praleido dėl traumos. Šiame sezone N. Topičius rungtyniavo ikisezoninėse rungtynėse, tačiau reguliariajame sezone taip ir nepasirodė.
Žaidėjo sugrįžimo į aikštelę terminas kol kas nėra aiškus.
Oklahoma City ThunderNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.