Ambicingų komandinių tikslų nestokojantis M. Buzelis: „Aš gebu viską daryti aikštėje“

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį „Bulls“ 126:113 įveikė „Sacramento Kings“ ekipą, o Ilinojaus valstijos klubą į priekį vedęs M.Buzelis džiaugėsi komandos pademonstruotų veidu ir jau laukia, kas komandos laukia ateityje.
„Esu laimingas, kad išpildome tai, ką norime ir žaidžiame fiziškai. Mes žengiame su mentalitetu laimėti. Tai yra gera grupė ir man nekantru pamatyti, ką sukursime ateityje.
Kai visi tavimi tiki, aš tiesiog tai priimu ir keliu galvą aukštyn. Toliau tęsiu savo darbą“, – po rugntynių kalbėjo lietvius.
M.Buzelis per 33 minutes pelnė 27 taškus (7/12 dvit., 4/6 trit., 1/1 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 4 sykius klydo.
Savimi pasitikintis puolėjas paaiškino, kodėl rengia tokius pasirodymus.
„Gaunu daugiau šansų, žinau, ką sugebu. Turėdamas kamuolį savo rankose esu užtikrintas. Aš gebu viską daryti aikštėje. Svarbiausia žaisti kietai, o tada viskas ateina. Aš esu vaikinas, kuris niekada nenustos mokęsis. Nesvarbu, kas nutiktų – laimėsime ar pralaimėsime, toliau dirbsiu“, – teigė lietuvis.
Tai buvo ketvirtoji „Bulls“ pergalė šį sezoną ir Čikagos klubas kartu su „San Antonio Spurs“, „Oklahoma City Thunder“ ir „Philadelphia 76ers“ dar nėra patyrę pralaimėjimų.
„Mes toliau dirbsime ir neužriesime nosies, – tikino M.Buzelis. – Dabartinis rezultatas nėra itin svarbus. Laukia ilgas sezonas. Tikime savimi, kad galime kažką nuveikti. Visų nusiteikimas ir ambicijos yra tokios pačios, todėl turime tęsti ką pradėjome.“