Dviejų naujų Eurolygos komandų dvikova: „Valencia“ prieš „Dubai Basketball“

2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
64
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
42
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
13
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
20
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Dviejų naujų Eurolygos komandų dvikova: „Valencia“ prieš „Dubai Basketball“

2025 m. spalio 30 d. 21:00
Lrytas.lt
Lengvą pergalę prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ ekipą iškovojusi „Valencia Basket“ ekipa ketvirtadienio vakarą namuose priima netikėtai prieš porą dienų pralaimėjusius „Dubai Basketball“.
Daugiau nuotraukų (1)
Abi komandas po pirmųjų septynių Eurolygos turų skiria vos viena pergalė, tačiau dėl itin atkaklios kovos turnyrinėje lentelėje „Valencia“ yra 9-oje vietoje, o Dubajaus krepšininkai – 16-i.
Valensijos komandai praėjusiose rungtynėse negalėjo jaunasis gynėjas Sergio de Larrea. Dėl pėdos traumos nežaidusio ispano dalyvavimas ketvirtadienio susitikime taip pat nėra garantuotas.
„Dubai Basketball“ ekipoje dėl traumų negali žaisti Mouhammadou Jaiteh, Džananas Musa ir Aleksa Avramovičius.
Tai bus pirmoji abiejų komandų tarpusavio dvikova Eurolygos istorijoje.
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Valencia BasketDubai BasketballEurolyga

