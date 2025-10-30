Dviejų naujų Eurolygos komandų dvikova: „Valencia“ prieš „Dubai Basketball“

Abi komandas po pirmųjų septynių Eurolygos turų skiria vos viena pergalė, tačiau dėl itin atkaklios kovos turnyrinėje lentelėje „Valencia“ yra 9-oje vietoje, o Dubajaus krepšininkai – 16-i.
Valensijos komandai praėjusiose rungtynėse negalėjo jaunasis gynėjas Sergio de Larrea. Dėl pėdos traumos nežaidusio ispano dalyvavimas ketvirtadienio susitikime taip pat nėra garantuotas.
„Dubai Basketball“ ekipoje dėl traumų negali žaisti Mouhammadou Jaiteh, Džananas Musa ir Aleksa Avramovičius.
Tai bus pirmoji abiejų komandų tarpusavio dvikova Eurolygos istorijoje.
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.