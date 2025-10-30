Fenomenalus S. Francisco turėjo dalintis Eurolygos turo MVP su kitu krepšininku

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Fenomenalus S. Francisco turėjo dalintis Eurolygos turo MVP su kitu krepšininku

2025 m. spalio 30 d. 08:29
Lrytas.lt
Sylvainas Francisco fantastišku pasirodymu iškovojo 7-ojo Eurolygos turo MVP titulą, tačiau to nepakako, kad prancūzui nereikėtų juo dalintis.
Daugiau nuotraukų (12)
S.Francisco surinko 23 taškus (4/5 dvit., 3/6 trit., 6/8 baud.), 3 sugriebtus ir 1 perimtą kamuolį, 10 rezultatyvių perdavimų, bloką, 6 išprovokuotas pražangas ir 35 naudingumo balus.
Prancūzo atstovaujamas „Žalgiris“ namuose 86:65 neturėjo bėdų prieš Bolonijos „Virtus“ ekipa.
Visgi tokiu pačiu naudingumo balų kiekiu pasižymėjo ir Belgrado „Crvena Zvezda“ lyderis Chima Moneke.
Puolėjas pelnė 24 taškus (8/8 dvit., 1/2 trit., 5/7 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir išprovokavo 5 pražangas.
Belgrado ekipa 79:65 įveikė Vilerbano ASVEL.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisEurolyga

