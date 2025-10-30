Fenomenalus S. Francisco turėjo dalintis Eurolygos turo MVP su kitu krepšininku

S.Francisco surinko 23 taškus (4/5 dvit., 3/6 trit., 6/8 baud.), 3 sugriebtus ir 1 perimtą kamuolį, 10 rezultatyvių perdavimų, bloką, 6 išprovokuotas pražangas ir 35 naudingumo balus.
Prancūzo atstovaujamas „Žalgiris“ namuose 86:65 neturėjo bėdų prieš Bolonijos „Virtus“ ekipa.
Visgi tokiu pačiu naudingumo balų kiekiu pasižymėjo ir Belgrado „Crvena Zvezda“ lyderis Chima Moneke.
Puolėjas pelnė 24 taškus (8/8 dvit., 1/2 trit., 5/7 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir išprovokavo 5 pražangas.
Belgrado ekipa 79:65 įveikė Vilerbano ASVEL.