Lietuvoje neteisėtai telefonais pasinaudoję teisėjai nubausti, tačiau komandos protestas nepatenkintas

Komisijos posėdis vyko 2025 m. spalio 29 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo RKL visuotinės konferencijos metu išrinkta komisija bei teisėjų asociacijos atstovas.
Išnagrinėjusi pateiktus argumentus, rungtynių vaizdo įrašą, teisėjų paaiškinimus bei Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos išaiškinimą, Drausmės ir etikos komisija nustatė:
- Rungtynių metu teisėjai neteisėtai pasinaudojo mobiliuoju telefonu siekdami įvertinti metimo aplinkybes. RKL nuostatai nesuteikia teisės naudotis vaizdo peržiūros sistema.
- Taškų vertės pakeitimas iš 3 į 2 taškus yra teisėjų sprendimas, kuris nėra laikomas taisyklių pažeidimu ir negali būti pagrindas protestui dėl galutinio rungtynių rezultato.
- Abi komandos apie šį sprendimą buvo informuotos per didžiąją rungtynių pertrauką, todėl antroje mačo dalyje žaidė žinodamos pakeitimo aplinkybes. Įvertinus visą rungtynių eigą, nustatyta, kad klaida neturėjo tiesioginės įtakos galutiniam rezultatui.
Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Drausmės ir etikos komisija bendru sutarimu nusprendė:
- Rungtynių tarp BC „Biržai“ ir Raseinių „Raseiniai“ rezultatas 81:80 paliekamas galioti.
- Raseinių klubo protestas yra validus ir buvo svarstomas.
- Raseinių klubo protestas peržaisti rungtynes nepatenkintas.
Papildomai pažymima, kad teisėjams, kurie rungtynių metu neteisėtai pasinaudojo mobiliuoju telefonu, bus paskirtos sankcijos Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos sprendimu.