Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SportasKrepšinis

M. Buzelis nušluostė nosį D. Saboniui tiek asmeniniu, tiek komandiniu rezultatu

2025 m. spalio 30 d. 07:40
Lrytas.lt
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį NBA lygoje Matas Buzelis pranoko Domantą Sabonį tiek individualiu pasirodymu, tiek komandiniu rezultatu.
Daugiau nuotraukų (1)
M.Buzelio atstovaujamas „Chicago Bulls“ (4/0) klubas nmuose 126:113 (36:33, 26:31, 39:27, 25:22) įveikė „Sacramento Kings“ (1/4).
M.Buzelis per 33 minutes pelnė 27 taškus (7/12 dvit., 4/6 trit., 1/1 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 4 sykius klydo.
D.Sabonis per 31 minutę surinko 18 taškų (7/10 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvius perdavimus ir 2 klaidas.
Antrajam kėliniui artėjant prie pabaigos „Kings“ dar turėjo 11 taškų persvarą (64:53), tačiau šeimininkai surengė atkarpą 22:2, kas paklojo pamatus pergalei.
Joshas Giddey nugalėtojų ekipoje pelnė 20 taškų, sugriebė 8 kamuolius ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.
Tai buvo ketvirtoji „Bulls“ pergalė šį sezoną ir Čikagos klubas kartu su „San Antonio Spurs“, „Oklahoma City Thunder“ ir „Philadelphia 76ers“ dar nėra patyrę pralaimėjimų.
Sakramento ekipa laimėjusi vos 1 mačą iš 4 Vakarų konferencijoje užima 13-ąją poziciją.
„Bulls“: Matas Buzelis 27, Joshas Giddey 20, Kevinas Huerteris 18.
„Kings“: Zachas LaVine'as 30, DeMaras DeRozanas 19, Domantas Sabonis 18.
Matas BuzelisDomantas SabonisChicago Bulls
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.