M. Buzelis nušluostė nosį D. Saboniui tiek asmeniniu, tiek komandiniu rezultatu

M.Buzelio atstovaujamas „Chicago Bulls“ (4/0) klubas nmuose 126:113 (36:33, 26:31, 39:27, 25:22) įveikė „Sacramento Kings“ (1/4).
M.Buzelis per 33 minutes pelnė 27 taškus (7/12 dvit., 4/6 trit., 1/1 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 4 sykius klydo.
D.Sabonis per 31 minutę surinko 18 taškų (7/10 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvius perdavimus ir 2 klaidas.
Antrajam kėliniui artėjant prie pabaigos „Kings“ dar turėjo 11 taškų persvarą (64:53), tačiau šeimininkai surengė atkarpą 22:2, kas paklojo pamatus pergalei.
Joshas Giddey nugalėtojų ekipoje pelnė 20 taškų, sugriebė 8 kamuolius ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.
Tai buvo ketvirtoji „Bulls“ pergalė šį sezoną ir Čikagos klubas kartu su „San Antonio Spurs“, „Oklahoma City Thunder“ ir „Philadelphia 76ers“ dar nėra patyrę pralaimėjimų.
Sakramento ekipa laimėjusi vos 1 mačą iš 4 Vakarų konferencijoje užima 13-ąją poziciją.
„Bulls“: Matas Buzelis 27, Joshas Giddey 20, Kevinas Huerteris 18.
„Kings“: Zachas LaVine'as 30, DeMaras DeRozanas 19, Domantas Sabonis 18.
