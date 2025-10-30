Apie Rusijoje karo metu žaidusį auklėtinį nepanoręs išsiplėsti ASVEL treneris: „Tai buvo nepriimtina“

Po rungtynių Prancūzijos komandos treneris Pierricas Poupet buvo nusivylęs komanda ir pakartojo panašius žodžius, kuriuos antradienio vakarą Nemuno saloje sakė ir Bolonijos „Virtus“ strategas Duško Ivanovičius.
„Šiandien žaidėme su žymiai geresne komanda nei mes, agresyvesne, fiziškesne. Jie žaidė solidžiai, o mums trūko daugybės dalykų, – spaudos konferencijoje teigė treneris. – Esame audroje, mums trūksta žaidėjų, bet tai nėra pasiteisinimas. Bent jau turime parodyti kitokį veidą ir nusiteikimą. Mėginsime dirbti ir kautis nepaisant situacijos.“
Rungtynių ASVEL gretose nebaigė komandos lyderis, vienas geriausių visų laikų Eurolygos žaidėjų Nando de Colo, kuris aikštelę paliko antrajame kėlinyje ir daugiau nebegrįžo.
„Kol kas negaliu papasakoti daugiau. Jis išėjo, nes pajuto skausmą. Pamatysime. Tikiuosi, tai nebus rimta trauma, nes mums jo reikia. Kaip ir sakiau – esame audroje. Taip nutinka. Dauguma komandų turi problemų dėl traumų, mes taip pat. Neturime pilnos sudėties, tikimės, kad neprarasime ir Nando“, – paklaustas apie traumą kalbėjo P. Poupet.
ASVEL sudėtyje šiuo metu rungtyniauti negali ir pastaraisiais metais neigiamame kontekste pagarsėjęs prancūzas Thomas Huertelis. Gynėjas prasidėjus Rusijos invazijai Ukrainoje persikėlė žaisti į Sankt Peterburgo „Zenit“, o dėl to Prancūzijos krepšinio federacija (FFBB) jam uždraudė atstovauti rinktinei.
Pasibaigus kontraktui Rusijoje T. Heurtelis pasirinko atstovauti ASVEL komandai.
„Negaliu pasakyti. Jis dar nėra arti sugrįžimo, jam reikia laiko“, – lakoniškai apie 36-erių įžaidėją atsiliepė P. Poupet.
Dvi pergales per 8 susitikimus turintis ASVEL rikiuojasi Eurolygos turnyrinės lentelės apačioje. Už juos mažiau pergalių turi tik Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“, šią savaitę iškovojusi pirmąją pergale šiame sezone.
Paklaustas apie tai, kad kone kiekvieneriose rungtynėse ASVEL krepšininkai nėra laikomi favoritais, P. Poupet šiek tiek išsiplėtė apie tai, ko kaskart prašo iš savo žaidėjų.
„Prašau jų parodyti teisingą mentalitetą ir kad parodytų, jog jie čia nusipelno būti. Aš matau dalykus taip. Tokia jau situacija, kad nebūname favoritai, todėl dažnai turime žaisti net aukštesniu lygiu negu jis yra iš tikrųjų. Šiandien tai buvo nepriimtina.
Mes prieš stiprią pasidavėme. Tokie jau du mačai iš eilės, kai trenkiamės į sieną. Komandoje yra Eurolygos naujokų, kurie turi daug mokytis. Tai – dar viena pamoka, kurią turime šiandien išmokti“, – teigė treneris.
ASVEL komandai šis Eurolygos sezonas, spekuliuojama, gali būti paskutinis. Komandos prezidentas, legendinis krepšininkas Tony Parkeris atvirai yra kalbėjęs, kad jo vadovaujama komanda yra pasiryžusi pereiti į FIBA pusę ir galiausiai žaisti naujai planuojamame „NBA Europe projekte.
Visgi apie tai paklaustas P. Poupet pernelyg neišsiplėtė.
„Ne mano darbas yra atsakyti į tokius klausimus. Koncentruojuosi į savo komandą Eurolygoje. Organizacija nuspręs, kur nori eiti ir koks yra geriausias sprendimas ateičiai“, – spaudos konferenciją baigė treneris.