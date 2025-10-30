Apie Rusijoje karo metu žaidusį auklėtinį nepanoręs išsiplėsti ASVEL treneris: „Tai buvo nepriimtina“

Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Eurolyga 2025
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
77
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
59
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
39
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
41
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
38
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
52
BC Dubai
BC Dubai
57
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
47
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
22
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Apie Rusijoje karo metu žaidusį auklėtinį nepanoręs išsiplėsti ASVEL treneris: „Tai buvo nepriimtina“

2025 m. spalio 30 d. 22:14
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą Vilerbano ASVEL komanda neturėjo šansų Kaune ir „Žalgiriui“ pralaimėjo net 37 taškų skirtumu – 59:96.
Daugiau nuotraukų (5)
Po rungtynių Prancūzijos komandos treneris Pierricas Poupet buvo nusivylęs komanda ir pakartojo panašius žodžius, kuriuos antradienio vakarą Nemuno saloje sakė ir Bolonijos „Virtus“ strategas Duško Ivanovičius.
„Šiandien žaidėme su žymiai geresne komanda nei mes, agresyvesne, fiziškesne. Jie žaidė solidžiai, o mums trūko daugybės dalykų, – spaudos konferencijoje teigė treneris. – Esame audroje, mums trūksta žaidėjų, bet tai nėra pasiteisinimas. Bent jau turime parodyti kitokį veidą ir nusiteikimą. Mėginsime dirbti ir kautis nepaisant situacijos.“
Rungtynių ASVEL gretose nebaigė komandos lyderis, vienas geriausių visų laikų Eurolygos žaidėjų Nando de Colo, kuris aikštelę paliko antrajame kėlinyje ir daugiau nebegrįžo.
„Kol kas negaliu papasakoti daugiau. Jis išėjo, nes pajuto skausmą. Pamatysime. Tikiuosi, tai nebus rimta trauma, nes mums jo reikia. Kaip ir sakiau – esame audroje. Taip nutinka. Dauguma komandų turi problemų dėl traumų, mes taip pat. Neturime pilnos sudėties, tikimės, kad neprarasime ir Nando“, – paklaustas apie traumą kalbėjo P. Poupet.
ASVEL sudėtyje šiuo metu rungtyniauti negali ir pastaraisiais metais neigiamame kontekste pagarsėjęs prancūzas Thomas Huertelis. Gynėjas prasidėjus Rusijos invazijai Ukrainoje persikėlė žaisti į Sankt Peterburgo „Zenit“, o dėl to Prancūzijos krepšinio federacija (FFBB) jam uždraudė atstovauti rinktinei.
Pasibaigus kontraktui Rusijoje T. Heurtelis pasirinko atstovauti ASVEL komandai.
„Negaliu pasakyti. Jis dar nėra arti sugrįžimo, jam reikia laiko“, – lakoniškai apie 36-erių įžaidėją atsiliepė P. Poupet.
Dvi pergales per 8 susitikimus turintis ASVEL rikiuojasi Eurolygos turnyrinės lentelės apačioje. Už juos mažiau pergalių turi tik Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“, šią savaitę iškovojusi pirmąją pergale šiame sezone.
Paklaustas apie tai, kad kone kiekvieneriose rungtynėse ASVEL krepšininkai nėra laikomi favoritais, P. Poupet šiek tiek išsiplėtė apie tai, ko kaskart prašo iš savo žaidėjų.
„Prašau jų parodyti teisingą mentalitetą ir kad parodytų, jog jie čia nusipelno būti. Aš matau dalykus taip. Tokia jau situacija, kad nebūname favoritai, todėl dažnai turime žaisti net aukštesniu lygiu negu jis yra iš tikrųjų. Šiandien tai buvo nepriimtina.
Mes prieš stiprią pasidavėme. Tokie jau du mačai iš eilės, kai trenkiamės į sieną. Komandoje yra Eurolygos naujokų, kurie turi daug mokytis. Tai – dar viena pamoka, kurią turime šiandien išmokti“, – teigė treneris.
ASVEL komandai šis Eurolygos sezonas, spekuliuojama, gali būti paskutinis. Komandos prezidentas, legendinis krepšininkas Tony Parkeris atvirai yra kalbėjęs, kad jo vadovaujama komanda yra pasiryžusi pereiti į FIBA pusę ir galiausiai žaisti naujai planuojamame „NBA Europe projekte.
Visgi apie tai paklaustas P. Poupet pernelyg neišsiplėtė.
„Ne mano darbas yra atsakyti į tokius klausimus. Koncentruojuosi į savo komandą Eurolygoje. Organizacija nuspręs, kur nori eiti ir koks yra geriausias sprendimas ateičiai“, – spaudos konferenciją baigė treneris.
Vilerbano ASVELKauno ŽalgirisEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.