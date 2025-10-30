Namie, bet ne namie: D. Motiejūno „Crvena Zvezda“ kaunasi su „Maccabi“

Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
64
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
42
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
15
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
20
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Namie, bet ne namie: D. Motiejūno „Crvena Zvezda“ kaunasi su „Maccabi“

2025 m. spalio 30 d. 20:35
Lrytas.lt
Ilgiausią pergalių serija Eurolygoje fiksuojanti Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda ketvirtadienio vakarą žaidžia išvykoje, tačiau sau itin gerai pažįstamoje salėje – Aleksandro Nikoličiaus halėje Belgrade, kur jų laukia Tel Avivo „Maccabi“ komandos iššūkis.
Daugiau nuotraukų (1)
„Pionir“ nuo seno vadinamoje arenoje yra įsikurusi „Crvena Zvezda“ komandos būstinė, trenerių pasitarimo kambarys, medicinos kabinetas, ten šmirinėja ir arenos darbuotojų yra maitinama ir klubo simboliu tapusi katė Ljubica.
„Crvena Zvezda“ rungtynėse neturės visos aibės traumuotų krepšininkų. Visgi Belgrado komanda šiose rungtynėse sulauks pastiprinimo – aikštelėje turėtų pasirodyti su komanda sutartį praėjusią savaitę pasirašęs Eurolygos naujokas Jaredas Butleris.
„Maccabi“ komandoje žaisti galės visi 12 krepšininkų.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose abi komandos pasidalino po pergalę. Pirmąjį susitikimą Belgrado arenoje laimėjo „Crvena Zvezda“ (81:73), tačiau antrajame rate legendiniame „Pionir“ pergalę šventė jau „Maccabi“ (85:73).
Rungtynių pradžia – 21:05 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Belgrado Crvena ZvezdaTel Avivo MaccabiEurolyga

