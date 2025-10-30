Namie, bet ne namie: D. Motiejūno „Crvena Zvezda“ kaunasi su „Maccabi“

„Pionir“ nuo seno vadinamoje arenoje yra įsikurusi „Crvena Zvezda“ komandos būstinė, trenerių pasitarimo kambarys, medicinos kabinetas, ten šmirinėja ir arenos darbuotojų yra maitinama ir klubo simboliu tapusi katė Ljubica.
„Crvena Zvezda“ rungtynėse neturės visos aibės traumuotų krepšininkų. Visgi Belgrado komanda šiose rungtynėse sulauks pastiprinimo – aikštelėje turėtų pasirodyti su komanda sutartį praėjusią savaitę pasirašęs Eurolygos naujokas Jaredas Butleris.
„Maccabi“ komandoje žaisti galės visi 12 krepšininkų.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose abi komandos pasidalino po pergalę. Pirmąjį susitikimą Belgrado arenoje laimėjo „Crvena Zvezda“ (81:73), tačiau antrajame rate legendiniame „Pionir“ pergalę šventė jau „Maccabi“ (85:73).
Rungtynių pradžia – 21:05 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.