Nemalonios serijos pabaigos beieškant: „Žalgiris“ namie priima ASVEL

Žalgiriečiams ASVEL pastaruosius du sezonus buvo vienas neparankiausių varžovų. Nepaisant trenerių ir žaidėjų kaitos, „Žalgiris“ Vilerbano ekipai pralaimėjo jau keturis kartus iš eilės.
Bendrai moderniojoje Eurolygoje (nuo 2000 m.) „Žalgiris“ ir ASVEL tarpusavio dvikovose dalinasi po 8 pergales.
Tomo Masiulio treniruojamai komandai ketvirtadienį padėti negalės šlaunies dvigalvio raumens traumą besigydantis Nigelis Williamsas-Gossas ir po riešo traumos sveikstantis Dovydas Giedraitis.
Su ASVEL komanda į Kauną nekeliavo kulno traumą patyręs gynėjas Edwinas Jacksonas.
Rungtynių pradžia – 20:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas: