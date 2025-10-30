Po fantastiško debiuto Eurolygoje – jaunojo žalgiriečio išpažintis: „Pačiam buvo šokas“

Lietuvos čempionai laimėjo rungtynes 96:59.
Ši pergalė „Žalgiriui“ buvo itin saldi, nes kauniečiai ASVEL klubą įveikė po dvejų metų pertraukos.
Ypatingu šis mačas tapo ir 18-mečiui Kajui Mikalauskui – savo šanso sulaukęs jaunasis gynėjas debiutavo Eurolygoje ir jau pirmajame kėlinyje pasirodęs ant parketo tritaškiu metimu pakėlė ant kojų tribūnas užpildžiusius sirgalius.
„Pačiam buvo netikėta, kad žaisti, bet aš visada esu pasiruošęs. Svarbiausia buvo žengti ant parketo ir eiti kovoti.
Kai pamačiau, kad kamuolys įkrito, tai iškart dingo jaudulys. Tada supratau, kad esu žaidime. Tas tritaškis man padėjo perlaužti patį save“, – šyptelėjo krepšininkas.
Ketvirtadienio rungtynėse jis 10 aikštėje praleistų minučių užbaigė su 5 taškais (1/2 dvit., 1/1 trit.), atkovotu kamuoliu, 5 rezultatyviais perdavimais bei 13 naudingumo balų.
Pasibaigus akistatai K.Mikalauskas pripažino, kad jam buvo šokas gintis prieš varžovų žvaigždę Nando De Colo.
„Man pačiam buvo šokas lakstyti aikštėje ir matyti jį šalia savęs. Atsimetu, kai Klaipėdoje dar žiūrėdavau Eurolygą ir matydavau N.De Colo, buvo kažkas „vau“, o dabar dalintis parketu taip pat buvo kažkas tokio“, – tęsė jis.
Pagrindinėje „Žalgirio“ komandoje K.Mikalauskas buvo debiutavęs dar spalio pradžioje – tąsyk jis ant parketo žengė Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse.
Minėtame mače Kauno klubas 98:68 sutriuškino Utenos „Juventus“, o K.Mikalauskas per 21 minutę pasižymėjo keturiais taškais (2/5 dvit.), atliko du rezultatyvius perdavimus, dukart suklydo ir triskart prasižengė.
„Gerai pažįstu „komandžiokus“, tad tikrai buvo lengviau“, – šypsojosi Eurolygos debiutantas.
Pergalių seriją Eurolygoje „Žalgiris“ pratęsti sieks kitą savaitę namuose. Tomo Masiulio auklėtiniai Nemuno saloje priims „Valencia“ krepšininkus, o prieš tai sekmadienį lauks mačas su principiniu varžovu Vilniaus „Rytu“.
Ketvirtadienį suspindęs K.Mikalauskas apsidžiaugtų pasirodęs aikštėje ir mače prieš „Rytą“.
„Labai norėčiau, esu tam pasiruošęs. Esu žaidęs ne vieną derbį su „Rytu“ (dubleriuose), bet šitas būtų kol kas didžiausias“, – pridūrė gynėjas.