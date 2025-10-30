Po fantastiško debiuto Eurolygoje – jaunojo žalgiriečio išpažintis: „Pačiam buvo šokas“

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
SportasKrepšinis

Po fantastiško debiuto Eurolygoje – jaunojo žalgiriečio išpažintis: „Pačiam buvo šokas“

2025 m. spalio 30 d. 23:03
Šešios pergalės, vos du pralaimėjimai ir pozicija tarp Eurolygos lyderių – taip skambiai tarptautinį sezoną pradėjo Kauno „Žalgiris“ (6/2). Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienį nuplėšė dar vieną varžovo skalpą – šį kartą pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje krito Vilerbano ASVEL (2/6).
Daugiau nuotraukų (10)
Lietuvos čempionai laimėjo rungtynes 96:59.
Ši pergalė „Žalgiriui“ buvo itin saldi, nes kauniečiai ASVEL klubą įveikė po dvejų metų pertraukos.
Ypatingu šis mačas tapo ir 18-mečiui Kajui Mikalauskui – savo šanso sulaukęs jaunasis gynėjas debiutavo Eurolygoje ir jau pirmajame kėlinyje pasirodęs ant parketo tritaškiu metimu pakėlė ant kojų tribūnas užpildžiusius sirgalius.
„Pačiam buvo netikėta, kad žaisti, bet aš visada esu pasiruošęs. Svarbiausia buvo žengti ant parketo ir eiti kovoti.
Kai pamačiau, kad kamuolys įkrito, tai iškart dingo jaudulys. Tada supratau, kad esu žaidime. Tas tritaškis man padėjo perlaužti patį save“, – šyptelėjo krepšininkas.
Ketvirtadienio rungtynėse jis 10 aikštėje praleistų minučių užbaigė su 5 taškais (1/2 dvit., 1/1 trit.), atkovotu kamuoliu, 5 rezultatyviais perdavimais bei 13 naudingumo balų.
Pasibaigus akistatai K.Mikalauskas pripažino, kad jam buvo šokas gintis prieš varžovų žvaigždę Nando De Colo.
„Man pačiam buvo šokas lakstyti aikštėje ir matyti jį šalia savęs. Atsimetu, kai Klaipėdoje dar žiūrėdavau Eurolygą ir matydavau N.De Colo, buvo kažkas „vau“, o dabar dalintis parketu taip pat buvo kažkas tokio“, – tęsė jis.
Pagrindinėje „Žalgirio“ komandoje K.Mikalauskas buvo debiutavęs dar spalio pradžioje – tąsyk jis ant parketo žengė Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse.
Minėtame mače Kauno klubas 98:68 sutriuškino Utenos „Juventus“, o K.Mikalauskas per 21 minutę pasižymėjo keturiais taškais (2/5 dvit.), atliko du rezultatyvius perdavimus, dukart suklydo ir triskart prasižengė.
„Gerai pažįstu „komandžiokus“, tad tikrai buvo lengviau“, – šypsojosi Eurolygos debiutantas.
Pergalių seriją Eurolygoje „Žalgiris“ pratęsti sieks kitą savaitę namuose. Tomo Masiulio auklėtiniai Nemuno saloje priims „Valencia“ krepšininkus, o prieš tai sekmadienį lauks mačas su principiniu varžovu Vilniaus „Rytu“.
Ketvirtadienį suspindęs K.Mikalauskas apsidžiaugtų pasirodęs aikštėje ir mače prieš „Rytą“.
„Labai norėčiau, esu tam pasiruošęs. Esu žaidęs ne vieną derbį su „Rytu“ (dubleriuose), bet šitas būtų kol kas didžiausias“, – pridūrė gynėjas.
Kauno ŽalgirisVilerbano ASVELEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.