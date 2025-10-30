Po triuškinančios pergalės T. Masiulis liko patenkintas ne viskuo: „Tai kelia nerimą“

Kauniečiai namuose sutalžė varžovus 96:59.
„Buvo puiki komandinė pergalė, kontroliavome rungtynes su gynyba. Kaip treneris esu labai dėl to patenkintas. Ačiū sirgaliams, jaučiame jų palaikymą, šiose rungtynėse mes parodėme, kad kaunamės dėl kiekvieno kamuolio, kiekvienos atakos“, – po akistatos kalbėjo T.Masiulis.
Intriga ketvirtadienio mače laikėsi tik pirmąsias penkias rungtynių minutės, o likęs laikas buvo tik formalumas, su klausimu, kokiu skirtumu priešininkus sutriuškins „Žalgiris“.
Lietuvos čempionai už varžovus buvo visa galva pranašesnė komanda, o laiko pasireikšti aikštėje jau pirmajame kėlinyje gavo visi T.Masiulio registruoti krepšininkai.
Ne išimtimi tapo ir Eurolygoje debiutavęs 18-metis Kajus Mikalauskas.
Be įtampos į aikštę žengęs gynėjas greitai pradžiugino Nemuno salą eilinį kartą užplūdusius sirgalius – juos per kelias minutes pavaišino tritaškiu, perimtu kamuoliu ir rezultatyviu perdavimu.
Mačą jis užbaigė su 5 taškais (1/2 dvit., 1/1 trit.), atkovotu kamuoliu, 5 rezultatyviais perdavimais bei 13 naudingumo balų (aikštėje praleido 10 minučių).
Po rungtynių treneris išskyrė jaunojo žalgiriečio drąsą.
„Kas man imponavo – jo gynyba. Mes jį (K.Mikalauską) turėjome viso pasirengimo ciklo metu. Jei jis žaidžia drąsiai, klauso, daro – puiku, džiaugiamės“, – auklėtinį gyrė strategas.
„Žalgirį“ į pergalę vedė dar vieną puikų mačą sužaidęs prancūzas Sylvainas Francisco.
Praėjusio turo naudingiausiu Eurolygos krepšininku tapęs 28-erių legionierius šį kartą per 18 minučių įmetė 14 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 22 naudingumo balus.
„Praėjusiose rungtynėse jis puikiai gynėsi ir prieš Carseną Edwardsą, jei jis ir gynyboje pridės, supras ką norime padaryti, jo lubos tik dangus“, – akcentavo strategas.
Žalgiriečiams ASVEL pastaruosius du sezonus buvo vienas neparankiausių varžovų. Nepaisant trenerių ir žaidėjų kaitos, „Žalgiris“ Vilerbano ekipai buvo pralaimėjęs jau keturis kartus iš eilės.
Bendrai moderniojoje Eurolygoje (nuo 2000 m.) „Žalgiris“ ir ASVEL tarpusavio dvikovose dalinosi po 8 pergales.
Pergaliname mače „Žalgiris“ vertėsi be raumens traumą patyrusio Nigelio Williamso-Gosso, po traumos sveikstančio Dovydo Giedraičio ir šeimos pagausėjimo sulaukusio Igno Brazdeikio.
„Dar neteko bendrauti su juo. Tai didžiausia gyvenimo pergalė, jis yra devintame danguje, svekinimai jam, jo šeimai, linkime sveikatos“, – sveikinimus auklėtiniui siuntė T.Masiulis.
Žygį Eurolygoje Kauno „Žalgiris“ pratęs kitą savaitę, kai namuose priims į turnyrą po pertraukos sugrįžusią Ispanijos „Valencia“ ekipą, o prieš tai sekmadienį lauks mačas su principiniu varžovu Vilniaus „Rytu“.
– Ar nebuvo jaudulio prieš šį mačą, nes ASVEL buvo laikoma dvikovos autsaidere?
– Tikrai buvo. Net nepasakyčiau, kad prie autsaiderių, nes laimėjo dvejas rungtynes, vienerios jų prieš „Dubai“. Jie (ASVEL) turi traumų, trys gynėjai iškritę, be kuriai komandi sunku žaisti, kai nėra trijų gynėjų.
Jie tik prieš „Crvena zvezda“ pralaimėjo didesniu skirtumu, kitose rungtynėse kovojo iki galo. Tad tikrai buvo jaudulio, kad neatsipalaiduotume.
– Ar tokios rungtynės parodė kokių nors taisytinų „Žalgirio“ vietų?
– Man antras kėlinukas nepatiko. Praleidome 20 taškų turėdami 2 pražangas. Truputį papirmavome ir jau pradedame galvoti apie puolimą. Man, kaip treneriui, tai truputį kelią nerimą.
Norėtųsi, kad visada pradėtume nuo gynybos, o puolimas ateis, jei gerai ginsiesi. Antrajame kėlinyje padarėme daug „mentalinių“ klaidų.
– Antrose rungtynėse iš eilės pavyko sustabdyti varžovų lyderius. Kaip pavyksta to išsireikalauti iš auklėtinių?
– Jei aš kaip treneris Eurolygoje turėčiau kažko išsireikalauti, tada mes turime kažkokių problemų (šypsosi). Žaidėjai puikiai supranta, kad kai kuriuos dalykus galime duoti, kai kurių – ne.
Jei žaidėjai to nesupras, mums bus sunku, bet visi esame profesionalai, surinkti geri charakteriai, tai veikia. Visi kaunamės, nebutinai reikia įmesti taškų, kaip Arno Butkevičiaus atvejų, kiek taškų jis „nuima“, tiek taškų ir jam į kraitį.
– Maodo Lo šį vakarą sužaidė 11 minučių. Taip gavosi natūraliai, ar reikėjo jį dar „pasaugoti“?
– Natūraliai. Galbūt ir norėjosi, kad žaistų daugiau, bet smagu, kad ir be jo didelio indėlio pavyko laimėti. Didelis privalumas, kai turime rezervą.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisVilerbano ASVEL
