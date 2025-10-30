Rekordinį laiką ant parketo praleidęs J. Valančiūnas talžė savo buvusią komandą

Lietuvio atstovauajamas „Denver Nuggets“ klubas 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30) namuose susitvarkė su „New Orleans Pelicans“ (0/4) ekipa.
14 minučių rungtyniavęs JV surinko 10 taškų (5/7 dvit.), 6 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir 2 klaidas.
Šį sezoną lietuvis dar nebuvo taip ilgai rungtyniavęs. Antrajame mače prieš „Phoenix Suns“ J.Valančiūnas žaidė 12 min. 45 sek.
Ir toliau trigubus dublius „Nuggets“ ekipoje fiksuoja Nikola Jokičius. Serbas pelnė 21 tašką (9/13 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
Naujojo Orleano komandoje išsiskyrė Jeremiah Fearsas, kuris surinko 21 tašką (9/12 dvit., 1/3 trit., 0/2 baud.) ir 6 rezultatyvius perdavimus.
Denverio ekipa su 3 laimėjimais Vakarų konferencijoje rikiuojasi 4-oje pozicijoje. „Pelicans“ kartu su „Indiana Pacers“ ir „Brooklyn Nets“ dar nėra laimėjusi.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 21, Christianas Braunas ir Jamalas Murray’us po 17.
„Pelicans“: Jeremiah Fearsas 21, Zionas Williamsonas 11, Yvesas Missi 10.
Jonas Valančiūnas
