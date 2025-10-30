Šaras keliauja į Ispanijos sostinę: svečiuose – Madrido „Real“ iššūkis

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
77
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
59
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
39
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
41
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
38
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
52
BC Dubai
BC Dubai
57
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
47
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
22
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Šaras keliauja į Ispanijos sostinę: svečiuose – Madrido „Real“ iššūkis

2025 m. spalio 30 d. 21:30
Lrytas.lt
Antradienį be didesnių vilčių pralaimėję Valensijoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo „Fenerbahce“ krepšininkai šįkart susitinka su Madrido „Real“.
Tai bus net 41-oji abiejų klubų tarpusavio dvikova Eurolygoje nuo 1999-ųjų. Per tą laiką du trečdalius rungtynių – 24 – laimėjo karališkojo klubo krepšininkai.
„Fenerbahce“ komandoje dėl čiurnos traumos negalės žaisti puolėjas Brandonas Bostonas.
Tuo tarpu Madrido „Real“ ketvirtadienį oficialiai paskelbė pasirašantis ukrainietį aukštaūgį Aleksejų Leną, kuri sudėtyje pakeis į Belgrado „Partizan“ išvykusį Bruno Fernando.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose abu kartus pergalę iškovojo Stambulo komanda, laimėjusi tiek namie (78:67), tiek ir išvykoje (82:70).
Rungtynių pradžia – 22:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Stambulo FenerbahceMadrido RealEurolyga

