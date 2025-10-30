Šaras keliauja į Ispanijos sostinę: svečiuose – Madrido „Real“ iššūkis

Tai bus net 41-oji abiejų klubų tarpusavio dvikova Eurolygoje nuo 1999-ųjų. Per tą laiką du trečdalius rungtynių – 24 – laimėjo karališkojo klubo krepšininkai.
„Fenerbahce“ komandoje dėl čiurnos traumos negalės žaisti puolėjas Brandonas Bostonas.
Tuo tarpu Madrido „Real“ ketvirtadienį oficialiai paskelbė pasirašantis ukrainietį aukštaūgį Aleksejų Leną, kuri sudėtyje pakeis į Belgrado „Partizan“ išvykusį Bruno Fernando.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose abu kartus pergalę iškovojo Stambulo komanda, laimėjusi tiek namie (78:67), tiek ir išvykoje (82:70).
Rungtynių pradžia – 22:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.