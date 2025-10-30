Serija tęsiasi: bilietų neliko ir į rungtynes su ASVEL

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Serija tęsiasi: bilietų neliko ir į rungtynes su ASVEL

2025 m. spalio 30 d. 16:13
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ sirgaliai išpirko paskutiniuosius bilietus į Eurolygos aštuntojo turo rungtynes su Vilerbano ASVEL ekipa.
Daugiau nuotraukų (1)
Tai jau 24-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Šis susitikimas bus dedikuotas Helovino šventei – „Žalgirio“ arena vakaro metu nusidažys šventinėmis dekoracijomis, o prie ypatingos atmosferos prisidės išskirtinai pasipuošę DJ, renginio vedėjas ir šokėjos.
Į rungtynes atvyksiantys žiūrovai taip pat yra skatinami pasipuošti Helovino stiliumi ir taip sukurti įsimintiną atmosferą. Be to, tik šventiškai pasipuošę lankytojai turės išskirtinę galimybę dalyvauti „Laimės rato“ žaidime, kuris bus surengtas pirmajame arenos aukšte įsikūrusioje „Žalgiris Insider“ zonoje. Tiesa, rengdamiesi Helovino tematika, žiūrovai turėtų nepamiršti likti atpažįstami (aiškūs veido bruožai ir pan.), kad nekiltų nesklandumų apsaugos patikroje.
Šią savaitę kauniečių laukia dar vienos rungtynės „Žalgirio“ arenoje. Sekmadienį, lapkričio 2 d., įvyks LKL finalo pakartojimas su Vilniaus „Ryto“ komanda.
Be šio mačo lapkritį „Žalgiris“ sužais tik dar dvejas rungtynes namų arenoje. Lapkričio 7 d. į Kauną atvyks „Valencia Basket“ krepšininkai, o lapkričio 25 d. „Žalgirio“ arenoje vyks dvikova su Vitorijos „Baskonia“ ekipa.
Kauno ŽalgirisVilerbano ASVELEurolyga

