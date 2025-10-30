Skambiojo naujoko debiutas: „Bayern“ pasitinka „Žalgirio“ nukautus svečius iš Italijos

Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Eurolyga 2025
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
64
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
42
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
15
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
20
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Skambiojo naujoko debiutas: „Bayern“ pasitinka „Žalgirio“ nukautus svečius iš Italijos

2025 m. spalio 30 d. 21:00
Lrytas.lt
Daug dėmesio Europos krepšinio pasaulyje sulaukęs 11 metų NBA praleidusio Spencerio Dinwiddie atvykimas į Miuncheno „Bayern“ pagaliau įvyks.
Daugiau nuotraukų (1)
32-ejų 196 cm ūgio gynėjas ketvirtadienio vakarą sužais pirmąsias rungtynes Eurolygoje. Kitoje barikadų pusėje jo lauks prieš porą dienų Kauno „Žalgiriui“ pralaimėjusi Bolonijos „Virtus“ komanda.
Šią savaitę į rikuotę „Bayern“ gretose grįžo ir antradienio susitikime su Madrido „Real“ žaidė aukštaūgis Johannesas Voigtmannas. Komandos treniruotėje trečiadienį dalyvavo puolėjas Nielsas Giffey'us, tačiau dėl jo dalyvavimo rungtynėse nėra aišku.
„Virtus“ sudėtyje apie problemas dėl traumų nepranešta.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po pergalę. Pirmąjį susitikimą išvykoje laimėjo „Bayern“ krepšininkai (87:84), o antrąjį – Miunchene svečiavęsi „Virtus“ (82:72).
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Miuncheno BayernBolonijos VirtusEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.