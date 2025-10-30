Skambiojo naujoko debiutas: „Bayern“ pasitinka „Žalgirio“ nukautus svečius iš Italijos

32-ejų 196 cm ūgio gynėjas ketvirtadienio vakarą sužais pirmąsias rungtynes Eurolygoje. Kitoje barikadų pusėje jo lauks prieš porą dienų Kauno „Žalgiriui“ pralaimėjusi Bolonijos „Virtus“ komanda.
Šią savaitę į rikuotę „Bayern“ gretose grįžo ir antradienio susitikime su Madrido „Real“ žaidė aukštaūgis Johannesas Voigtmannas. Komandos treniruotėje trečiadienį dalyvavo puolėjas Nielsas Giffey'us, tačiau dėl jo dalyvavimo rungtynėse nėra aišku.
„Virtus“ sudėtyje apie problemas dėl traumų nepranešta.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po pergalę. Pirmąjį susitikimą išvykoje laimėjo „Bayern“ krepšininkai (87:84), o antrąjį – Miunchene svečiavęsi „Virtus“ (82:72).
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.