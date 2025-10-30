Konferencija
Sportas Krepšinis

Stepas ir vėl pergalingas: „Jonava“ atkakliose KMT rungtynėse palaužė „Gargždus“

2025 m. spalio 30 d. 20:45
Lrytas.lt
Dviejų mažiausiai iki tol pergalių Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) turnyre turėjusių komandų dvikovoje pranašumą įrodė Stepono Babrausko treniruojama Jonavos „Jonava Hipocredit“, svečiuose 88:84 (28:17, 19:26, 18:15, 23:26) palaužusi Gargždų „Gargždus“.
Likus 20 sekundžių ir Jonavos ekipai pirmaujant 2 taškų skirtumu (84:82) prie baudų metimo linijos stojo svečių gynėjas Makai Ashtonas, tačiau jis pataikė tik vieną metimą iš dviejų.
Po minutės pertraukėlės „Gargždai“ turėjo kamuolį savo rankose, tačiau Joshua Haginso prasiveržimas taškais nesibaigė, o „Jonava“ baudų metimais uždarė rungtynes.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Jalenas Henry, pelnęs 20 taškų, atkovojęs 4 kamuolius ir surinkęs 19 naudingumo balų. 15 taškų pridėjo Daivienas Williamsonas, 13 – Benjamino Krikkes sąskaitoje.
„Gargždų“ ekipoje arti dvigubo dublio buvo aukštaūgis Benas Griciūnas, surinkęs 19 taškų (8/9 dvit.), 9 atkovotus kamuolius ir 28 naudingumo balus. 17 taškų pelnė gynėjai Jalonas Pipkinsas ir J. Haginsas.
Po šių rungtynių „Jonava“ pergalėmis pirmajame KMT etape susilygino su dar dviem komandomis: Šiaulių „Šiauliais“ ir Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“.
Karaliaus Mindaugo taurė Gargždų Gargždai Jonavos CBet

