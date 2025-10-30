Struktūra prieš šėlsmą: „Emporio Armani“ namie priima „Paris Basketball“

Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
77
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
59
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
39
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
41
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
38
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
52
BC Dubai
BC Dubai
57
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
47
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
22
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

Struktūra prieš šėlsmą: „Emporio Armani“ namie priima „Paris Basketball“

2025 m. spalio 30 d. 21:00
Lrytas.lt
Vos dvi pergales per pirmuosius septynis susitikimus pasiekę Milano „Emporio Armani“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą sieks nutraukti dviejų iš eilės pralaimėjimų seriją.
Daugiau nuotraukų (1)
Ettore Messinos treniruojamos komandos kelyje – priešingoje turnnyrinės lentelės pusėje su penkiomis pergalėmis ir dviem pralaimėjimais esantis „Paris Basketball“ klubas.
Milano komandoje vis dar negali žaisti ekipos lyderis Zachas Le'Day'us ir centras Joshas Nebo.
Paryžiaus ekipoje apie traumas pranešta nebuvo.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose abi komandos pasidalino po pergalę. Pirmajame mače pranašesni buvo namie žaidę Milano krepšininkai (79:74), o antrajame Eurolygos ture tuometiniai lygos naujokai atsirevanšavo ir laimėjo 13 taškų skirtumu (92:79.
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Milano Emporio ArmaniParis BasketballEurolyga

