Struktūra prieš šėlsmą: „Emporio Armani“ namie priima „Paris Basketball“

Ettore Messinos treniruojamos komandos kelyje – priešingoje turnnyrinės lentelės pusėje su penkiomis pergalėmis ir dviem pralaimėjimais esantis „Paris Basketball“ klubas.
Milano komandoje vis dar negali žaisti ekipos lyderis Zachas Le'Day'us ir centras Joshas Nebo.
Paryžiaus ekipoje apie traumas pranešta nebuvo.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose abi komandos pasidalino po pergalę. Pirmajame mače pranašesni buvo namie žaidę Milano krepšininkai (79:74), o antrajame Eurolygos ture tuometiniai lygos naujokai atsirevanšavo ir laimėjo 13 taškų skirtumu (92:79.
Rungtynių pradžia – 21:30 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.