T. Saboniui nepavyko pratęsti pergalių serijos Europos taurėje

Lietuvio auklėtiniai namuose 77:89 (16:14, 26:31, 18:27, 17:17) suklupo prieš Ankaros „Turk Telekom“ (3/2).
Nugalėtojus į priekį vedė Kyle‘as Allmanas, kuris surinko 22 taškus (3/7 dvit., 2/3 trit., 10/12 baud.), 3 sugriebtus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus ir 34 naudingumo balus.
Šeimininkų gretose Joelis Scottas pelnė 16 taškų (5/7 dvit., 1/6 trit., 3/4 baud.), sugriebė 8 kamuolius ir surinko 17 naudingumo balų.
„Lions“ turnyrą buvo pradėję 2 triuškinančiais pralaimėjimais, tačiau vėliau reabilitavosi 2 pergalėmis.
T.Sabonio auklėtiniai su 2 pergalėmis B grupėje užima 7-ąją poziciją. Turkijos ekipa laimėjusi 3 sykius rikiuojasi 4-oje vietoje.