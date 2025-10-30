V. Stanišauskas prieš grupės lyderių akistatą: „Svarbiausia bus kovoti dėl pergales, ne dėl taškų skirtumo“

Pastaroji komanda šiuo metu fiksuoja puikią atkarpą – pradėjusios sezoną nesėkme šalies čempionate, vėliau Vokietijos čempionės abejuose turnyruose nepralaimi jau septynerias rungtynes paeiliui. Praėjusiame Europos taurės ture jos savo žiūrovų akivaizdoje 92:57 nušlavė Pečo „KBF Peja 03“ komandą iš Kosovo.
Būtent akistatoje su „Rutronik Stars“ Lietuvos klubas nesėkme pradėjo kovas Europos turnyre, kai svečiuose buvo priverstas pripažinti šeimininkių pranašumą 76:63. Norint pakilti į pirmą vietą F grupėje, „Kibirkščiai-TOKS“ reikės ne tik iškovoti pergalę, tačiau tai padaryti didesniu nei 13 taškų skirtumu.
Vis tik, pasak komandos vyr. trenerio Viliaus Stanišausko, jo auklėtinėms pagrindinė keliama užduotis yra laimėti rungtynes, o ne bandyti panaikinti svečiuose įgautą deficitą.
„Visų pirma, žiūrime ir kovojame dėl pergalės. Rungtynių eigoje matysime, kaip mums sekasi. Tai yra grupės rungtynės – dar šiame etape jų bus likusių tiek mums, tiek joms ir dar visko gali nutikti. Todėl svarbiausia šiose rungtynėse bus eiti ir kovoti dėl pergalės, o ne dėl taškų skirtumo“, – teigė krepšinio specialistas.
– Treneri, laukia vienos svarbiausių rungtynių Europos taurės grupės etape. Kaip jas pasitinkate?
– Pasitinkame taip, kaip ir kiekvienas rungtynes. Kol kas visos jos iš eilės mums buvo, galima sakyti, svarbiausios. Kadangi pirmas rungtynes pralaimėjome, tai antras ir trečias tiesiog privalėjome laimėti. Tai padarėme ir dabar tęsiame kovą dėl pirmos vietos grupėje, todėl šios rungtynės bus ypatingai svarbios. Aišku, varžovės turi susikūrusios nemažą persvarą, bet eisime ir kausimės. Tikiu, kad namuose tikrai jas įveiksime.
– Prisiminus pirmąsias rungtynes Vokietijoje, kokios pamokos jose buvo išmoktos?
– Jose gavome labai didelį fiziškumą, jo neatlaikėme ir tokiu pačiu fiziškumu neatsakėme. Tai buvo viena iš pagrindinių pralaimėjimo priežasčių. Taip pat, padarėme per daug klaidų, todėl turime sumažinti jų skaičių. Norime geriau pataikyti, geriau skaityti situacijas puolime prieš jų gynybą. Jei tai pavyks padaryti, tada viskas turėtų būti gerai.
– Žvelgiant į komandų statistiką, susitiks geriausias grupės puolimas (vid. 81,3 taško) prieš geriausią gynybą (vid. 60 taškų). Kiek galimybių turite tą jų gynybą palaužti?
– Kaip minėjau, jau susidūrėme su jų agresyvia gynyba pirmose rungtynėse, bet dabar žaisime namuose. Gautas kad pamokas išmokome ir galvoju, kad būsime daug geriau pasiruošę šioms rungtynėms. Tikiu, kad viskas bus gerai. Tikiuosi, šį kartą laimės puolimas, o ne gynyba.
– Varžovės taip pat išsiskiria atkovotais kamuoliais, ypač puolime, kur jų vidutiniškai atkovoja net po 15. Kiek svarbus gali būti Daugilės Ūsės indėlis, kuri jau grįžo į aikštelę po traumos?
– Labai svarbus. Džiaugiamės, kad Daugilė po truputį įsibėgėja, kad savaitgalio rungtynėse šalies lygoje jau „apšilo kojas“. Tikimės ir laukiame, kad rytoj ji bus pasiruošusi žaisti daugiau minučių. Akcentuojame komandai, kad varžovės yra labai agresyvios kovoje dėl kamuolių. Tai buvo aiškiai matoma pirmose rungtynėse. Jos padarė tai, ką ir mėgsta daryti, todėl vienas iš svarbiausių mūsų tikslų – atimti iš jų tą stiprybę, neleisti dominuoti kovoje po lenta ir ypač po mūsų krepšiu.
Europos taurės grupių etapo rungtynės Vilniuje tarp „Kibirkšties-TOKS“ ir Kelterno „Rutronik Stars“ bus žaidžiamos ketvirtadienį, spalio 30 d., 19 val. „Active Vilnius“ arenoje.