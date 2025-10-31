„Barcelona“ išsigelbėjo Belgrado pragare – pergalę lėmė beprotiškas metimas

Katalonų iš vėžių neišmušė ir 20 tūkst. aistringai savus palaikiusių serbų.
Svarbiausią rungtynių metimą likus žaisti 30 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos pataikė Willas Clyburnas.
Puolėjas tiksint paskutinėms atakos laiko sekundėms smeigė fantastišką tolimą metimą ir išvedė svečius į priekį.
Dviejų taškų atsilikimą turėję „Partizan“ krepšininkai dar siekė išplėšti pratęsimą, bet rezultatą išlyginti galėjęs Sterlingo Browno dvitaškis skirejo pro šalį.
Nugalėtojus į priekį vedė net 41 naudingumo balą surinkęs Torkinė Šengelija.
Kartvelas per 29 minutes įmetė 24 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Belgrado „Partizan“: Duane'as Washingtonas 21, Tyrique'as Jonesas 15, Sterlingas Brownas 9.
„Barcelona“: Tornikė Šengelija 24, Willas Clyburnas 14, Tomašas Satoransky 11.