2025 metų spalio 30 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiose Eurolygos rungtynėse žalgiriečiai sutriuškino Vilerbano ASVEL komandą 96:59.
Tokiu pačiu skirtumu toje pačioje vietoje „Žalgiris“ anksčiau jau buvo laimėjęs du kartus. 2012 metų lapkričio 23 dieną kauniečiai 82:45 nugalėjo Vitorijos „Baskonia“ komandą, 2020 metų gruodžio 17 dieną garsiausias Lietuvos klubas 99:62 įveikė Stambulo „Fenerbahçe“ ekipą.
Svarbiausiame žemyno turnyre Kauno komanda triuškinamu rezultatu laimi nedažnai. Šiuolaikinės Eurolygos laikotarpiu, kuris prasidėjo 2000 metų rudenį, žalgiriečiai didesniu negu 30 taškų skirtumu nugalėjo tik septintą kartą.
Be trijų pergalių 37 taškų skirtumu, „Žalgirio“ metraštyje įrašytos pergalės 36 taškais (2013 m. sausį prieš Berlyno ALBA 92:56), dvi – 34 taškais (2014 m. spalį prieš „Nižnij Novgorod“ 97:63 ir 2019 m. kovą prieš Las Palmo „Gran Canaria“ 98:64) ir 32 taškais (2017 m. lapkritį prieš Milano „Olimpia“ 94:62).
Kauno krepšininkai Milano komandą 32 taškais sutriuškino jos aikštėje. Tai – „Žalgirio“ rekordas šiuolaikinėje Eurolygoje žaidžiant išvykose. Tuo tarpu šešios didžiausios pergalės pasiektos „Žalgirio“ arenoje.
Įdomu, kad Kauno sporto halėje „Žalgiris“ nė karto nelaimėjo ne tik 30 taškų, bet ir 25 taškų skirtumu.
Taip pat verta pažymėti, kad visas didžiausias pergales „Žalgiris“ pasiekė neįmetęs šimto taškų.
Absoliutus „Žalgirio“ rekordas Europos turnyruose yra pergalė 60 taškų skirtumu. Šis rekordas nesikeičia nuo 1993 metų rugsėjo 16 dienos, kai Kauno komanda Sporto halėje 124:64 sutriuškino „Keflavik“ krepšininkus iš Islandijos. „Žalgiris“ ir „Keflavik“ žaidė Europos klubų čempionato (Eurolygos pirmtako, tuometinio pirmojo pagal rangą žemyno turnyro) atrankos pirmajame etape.
Didžiausios „Žalgirio“ pergalės Eurolygoje: