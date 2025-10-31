Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
SportasKrepšinis

Didžiausios „Žalgirio“ pergalės Eurolygos istorijoje: kuo išskirtinė dvikova su ASVEL? Tai nėra didžiausia pergalė klubo istorijoje

2025 m. spalio 31 d. 09:17
37 taškai. Toks yra Kauno „Žalgirio“ didžiausios pergalės rekordas šiuolaikinėje Eurolygoje. Nors Lietuvos čempionai 37 taškų skirtumu laimėjo šį ketvirtadienį, rekordas nėra naujas – tokiu skirtumu kauniečiai varžovus pranoko jau trečią kartą.
Daugiau nuotraukų (71)
2025 metų spalio 30 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiose Eurolygos rungtynėse žalgiriečiai sutriuškino Vilerbano ASVEL komandą 96:59.
Tokiu pačiu skirtumu toje pačioje vietoje „Žalgiris“ anksčiau jau buvo laimėjęs du kartus. 2012 metų lapkričio 23 dieną kauniečiai 82:45 nugalėjo Vitorijos „Baskonia“ komandą, 2020 metų gruodžio 17 dieną garsiausias Lietuvos klubas 99:62 įveikė Stambulo „Fenerbahçe“ ekipą.
Svarbiausiame žemyno turnyre Kauno komanda triuškinamu rezultatu laimi nedažnai. Šiuolaikinės Eurolygos laikotarpiu, kuris prasidėjo 2000 metų rudenį, žalgiriečiai didesniu negu 30 taškų skirtumu nugalėjo tik septintą kartą.
Be trijų pergalių 37 taškų skirtumu, „Žalgirio“ metraštyje įrašytos pergalės 36 taškais (2013 m. sausį prieš Berlyno ALBA 92:56), dvi – 34 taškais (2014 m. spalį prieš „Nižnij Novgorod“ 97:63 ir 2019 m. kovą prieš Las Palmo „Gran Canaria“ 98:64) ir 32 taškais (2017 m. lapkritį prieš Milano „Olimpia“ 94:62).
Kauno krepšininkai Milano komandą 32 taškais sutriuškino jos aikštėje. Tai – „Žalgirio“ rekordas šiuolaikinėje Eurolygoje žaidžiant išvykose. Tuo tarpu šešios didžiausios pergalės pasiektos „Žalgirio“ arenoje.
Įdomu, kad Kauno sporto halėje „Žalgiris“ nė karto nelaimėjo ne tik 30 taškų, bet ir 25 taškų skirtumu.
Taip pat verta pažymėti, kad visas didžiausias pergales „Žalgiris“ pasiekė neįmetęs šimto taškų.
Absoliutus „Žalgirio“ rekordas Europos turnyruose yra pergalė 60 taškų skirtumu. Šis rekordas nesikeičia nuo 1993 metų rugsėjo 16 dienos, kai Kauno komanda Sporto halėje 124:64 sutriuškino „Keflavik“ krepšininkus iš Islandijos. „Žalgiris“ ir „Keflavik“ žaidė Europos klubų čempionato (Eurolygos pirmtako, tuometinio pirmojo pagal rangą žemyno turnyro) atrankos pirmajame etape.
Didžiausios „Žalgirio“ pergalės Eurolygoje:
Kauno ŽalgirisVilerbano ASVELEurolyga

