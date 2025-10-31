Du Eurolygos klubai rimtai svarsto palikti lygą

Pasak graikų tinklalapio „Gazzetta“ žurnalisto Antonio Kalkavouro, Madrido „Real“ ir „Barcelona“ yra aktyviai viliojamos pereiti į planuojamą „NBA Europe“ projektą ir rimtai svarsto tokio ėjimo galimybę.
Nors data, iki kurios norėdami pasilikti turnyre Eurolygos klubai turi pasirašyti naują dešimties metų sutartį, sukanka tik kitų metų birželio 30-ąją, žurnalisto teigimu abu Ispanijos klubai savo sprendimą ketina pranešti jau gruodį.
Savo ketinimus pasirinkti FIBA Čempionų lygą ir galiausiai žaisti NBA organizuosimoje lygoje atvirai yra išreiškęs Prancūzijos krepšinio legendos Tony Parkerio vadovaujamas Vilerbano ASVEL klubas.
Jeigu tiek „Real“, tiek „Barcelona“ pasiryžtų žengti tokiu keliu, greičiausiai kitąmet abu klubai žaistų FIBA Čempionų lygoje, o dar po metų prisijungtų ir prie startuosiančio „NBA Europe“ projekto.
Eurolygos būstinė yra įsikūrusi būtent Barselonoje. Abi komandos – vienos lygos įkūrėjų, o dabartinis „Real“ treneris Sergio Scariolo ekipą treniravo ir pačiame pirmajame moderniosios Eurolygos mače 2000-aisiais.
Nors FIBA, Eurolyga ir NBA ne kartą organizavo susitikimus norėdami aptarti galimą bendradarbiavimą projekte, derybos kol kas nebuvo vaisingos. Prieš keletą savaičių Eurolyga viešai išplatino reikalavimų, kuriuos turi atitikti naujoji lyga, jei norima bendradarbiauti su Eurolyga, sąrašą.
Manoma, kad projektas turėtų startuoti už dviejų metų.
BarcelonaMadrido RealFIBA
Rodyti daugiau žymių