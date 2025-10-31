Du Eurolygos klubai rimtai svarsto palikti lygą

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
SportasKrepšinis

Du Eurolygos klubai rimtai svarsto palikti lygą

2025 m. spalio 31 d. 14:15
Lrytas.lt
Europos krepšinyje artėjant lūžio taškui dvi iš pačių didžiausių Eurolygos komandų svarsto palikti prestižinį čempionatą ir pasirinkti FIBA pusę.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak graikų tinklalapio „Gazzetta“ žurnalisto Antonio Kalkavouro, Madrido „Real“ ir „Barcelona“ yra aktyviai viliojamos pereiti į planuojamą „NBA Europe“ projektą ir rimtai svarsto tokio ėjimo galimybę.
Nors data, iki kurios norėdami pasilikti turnyre Eurolygos klubai turi pasirašyti naują dešimties metų sutartį, sukanka tik kitų metų birželio 30-ąją, žurnalisto teigimu abu Ispanijos klubai savo sprendimą ketina pranešti jau gruodį.
Savo ketinimus pasirinkti FIBA Čempionų lygą ir galiausiai žaisti NBA organizuosimoje lygoje atvirai yra išreiškęs Prancūzijos krepšinio legendos Tony Parkerio vadovaujamas Vilerbano ASVEL klubas.
Jeigu tiek „Real“, tiek „Barcelona“ pasiryžtų žengti tokiu keliu, greičiausiai kitąmet abu klubai žaistų FIBA Čempionų lygoje, o dar po metų prisijungtų ir prie startuosiančio „NBA Europe“ projekto.
Eurolygos būstinė yra įsikūrusi būtent Barselonoje. Abi komandos – vienos lygos įkūrėjų, o dabartinis „Real“ treneris Sergio Scariolo ekipą treniravo ir pačiame pirmajame moderniosios Eurolygos mače 2000-aisiais.
Nors FIBA, Eurolyga ir NBA ne kartą organizavo susitikimus norėdami aptarti galimą bendradarbiavimą projekte, derybos kol kas nebuvo vaisingos. Prieš keletą savaičių Eurolyga viešai išplatino reikalavimų, kuriuos turi atitikti naujoji lyga, jei norima bendradarbiauti su Eurolyga, sąrašą.
Manoma, kad projektas turėtų startuoti už dviejų metų.
BarcelonaMadrido RealFIBA
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.