Į G. Nausėdos įrašą sureagavo net Eurolyga – išplatino oficialų pranešimą

2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
78
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
23
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
31
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
14
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
9
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
17
„Barcelona“
„Barcelona“
18
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
SportasKrepšinis

Į G. Nausėdos įrašą sureagavo net Eurolyga – išplatino oficialų pranešimą

2025 m. spalio 31 d. 20:16
Lrytas.lt
Ketvirtadienį feisbuke išplatintas Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos įrašas apie susirūpinimą Europos krepšinio ateitimi ir toliau daugelio nepalieka abejingų.
Daugiau nuotraukų (10)
Penktadienį į šį įrašą sureagavo ir Kauno „Žalgirio“ vadovas Paulius Jankūnas, o vėliau sekė ir Eurolygos viešas pareiškimas.
Portalą Lrytas pasiekė oficiali Eurolygos žinutė apie ketvirtadienį pasirodžiusį G.Nausėdos feisbuko įrašą.
„Eurolyga vertina vakar Lietuvos prezidento išreikštą susirūpinimą ir mintis bei reiškia dėkingumą. Organizacija visiškai sutinka, kad bendradarbiavimas yra konstruktyviausias kelias į priekį, toliau aktyviai siekiant užsibrėžto tikslo.
Eurolyga tvirtai įsipareigoja išsaugoti vertybes, sąžiningumą ir sirgalių bendruomenes, kurios jungia Europos krepšinį. Ji užtikrins, kad sportas Europoje ir toliau būtų prioritetas, o ne priemonė tenkinti išorės interesus.
Eurolyga visada pripažino ir vertino reikšmingą Lietuvos ir kitų tautų indėlį formuojant Europos krepšinio tapatybę ir sėkmę“, – buvo rašoma penktadienį išplatintame Eurolygos pranešime.
Susirūpino krepšiniu
Primename, kad Lietuvos prezidentas nusprendė pasisakyti ne apie pastaruoju metu įkaitusią dramą Vyriausybėje ar dėl saugumo, o Kauno „Žalgirį“, Eurolygos ir FIBA konkurenciją bei iš už Atlanto į Senojo žemyno krepšinį atskriejančius NBA užmojų vėjus.
Įrašą G.Nausėda paskelbė likus kelioms valandoms iki Kauno „Žalgirio“ dvikovos Eurolygoje su Vilerbano ASVEL. Įdomu tai, kad po įrašu neleidžiama komentuoti.
„Kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, seniai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių, ir valstybės institucijos jas intensyviai sprendžia. Nepraleiskime pozityvių emocijų užtaisų, kurių kiekvienas ir kiekviena semiamės iš skirtingų šaltinių.
Mane šiais metais vis labiau emocionaliai įkrauna Kauno žalgiriečių noras laimėti. Yra pakilimų, yra nuopuolių – tik vienas deja vu jausmas vis dažniau aplanko. Kurgi aš jau mačiau tokias degančias žalgiriečių akis, gal 1999 m.? Linkiu šį vakarą žalgiriečiams sukurti dar vieną emocijų ir pasididžiavimo dėl kovos vakarą!
Norėčiau, kad Kauno „Žalgirio“ krepšininkai į rungtynes eitų galvodmi tik apie krepšinį ir trokšdami pergalės. Deja, vis garsiau girdžiu galimai bręstantį Europos krepšinio klubų susiskaldymą, į Europą žengiant NBA organizacijai.
Lietuva yra už tai, kad dvi transatlantinės krepšinio bendruomenės bendradarbiautų visų bendrai gerovei. Kas galėtų įvykti blogiausio Europos ir Lietuvos krepšiniui – tai Europos krepšinio rinkos susiskaldymas, kai komercinis interesas taptų aukščiau vertybinio intereso.
O krepšinis – juk Lietuvos identitetas, tradicija iš kartos į kartą, Lietuvos sporto diplomatijos ramstis. Eurolyga apima socialinę dimensiją, kai lygoje rungtyniauja tiek didelių šalių klubai, tiek ir mažų savo teritorija, bet milžiniškų savo krepšinio identitetu, kaip Lietuva“, – rašė G.Nausėda.
Gitanas NausėdaEurolyga

