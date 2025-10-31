Į G. Nausėdos įrašą sureagavo net Eurolyga – išplatino oficialų pranešimą

Penktadienį į šį įrašą sureagavo ir Kauno „Žalgirio“ vadovas Paulius Jankūnas, o vėliau sekė ir Eurolygos viešas pareiškimas.
Portalą Lrytas pasiekė oficiali Eurolygos žinutė apie ketvirtadienį pasirodžiusį G.Nausėdos feisbuko įrašą.
„Eurolyga vertina vakar Lietuvos prezidento išreikštą susirūpinimą ir mintis bei reiškia dėkingumą. Organizacija visiškai sutinka, kad bendradarbiavimas yra konstruktyviausias kelias į priekį, toliau aktyviai siekiant užsibrėžto tikslo.
Eurolyga tvirtai įsipareigoja išsaugoti vertybes, sąžiningumą ir sirgalių bendruomenes, kurios jungia Europos krepšinį. Ji užtikrins, kad sportas Europoje ir toliau būtų prioritetas, o ne priemonė tenkinti išorės interesus.
Eurolyga visada pripažino ir vertino reikšmingą Lietuvos ir kitų tautų indėlį formuojant Europos krepšinio tapatybę ir sėkmę“, – buvo rašoma penktadienį išplatintame Eurolygos pranešime.
Susirūpino krepšiniu
Primename, kad Lietuvos prezidentas nusprendė pasisakyti ne apie pastaruoju metu įkaitusią dramą Vyriausybėje ar dėl saugumo, o Kauno „Žalgirį“, Eurolygos ir FIBA konkurenciją bei iš už Atlanto į Senojo žemyno krepšinį atskriejančius NBA užmojų vėjus.
Įrašą G.Nausėda paskelbė likus kelioms valandoms iki Kauno „Žalgirio“ dvikovos Eurolygoje su Vilerbano ASVEL. Įdomu tai, kad po įrašu neleidžiama komentuoti.
„Kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, seniai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių, ir valstybės institucijos jas intensyviai sprendžia. Nepraleiskime pozityvių emocijų užtaisų, kurių kiekvienas ir kiekviena semiamės iš skirtingų šaltinių.
Mane šiais metais vis labiau emocionaliai įkrauna Kauno žalgiriečių noras laimėti. Yra pakilimų, yra nuopuolių – tik vienas deja vu jausmas vis dažniau aplanko. Kurgi aš jau mačiau tokias degančias žalgiriečių akis, gal 1999 m.? Linkiu šį vakarą žalgiriečiams sukurti dar vieną emocijų ir pasididžiavimo dėl kovos vakarą!
Norėčiau, kad Kauno „Žalgirio“ krepšininkai į rungtynes eitų galvodmi tik apie krepšinį ir trokšdami pergalės. Deja, vis garsiau girdžiu galimai bręstantį Europos krepšinio klubų susiskaldymą, į Europą žengiant NBA organizacijai.
Lietuva yra už tai, kad dvi transatlantinės krepšinio bendruomenės bendradarbiautų visų bendrai gerovei. Kas galėtų įvykti blogiausio Europos ir Lietuvos krepšiniui – tai Europos krepšinio rinkos susiskaldymas, kai komercinis interesas taptų aukščiau vertybinio intereso.
O krepšinis – juk Lietuvos identitetas, tradicija iš kartos į kartą, Lietuvos sporto diplomatijos ramstis. Eurolyga apima socialinę dimensiją, kai lygoje rungtyniauja tiek didelių šalių klubai, tiek ir mažų savo teritorija, bet milžiniškų savo krepšinio identitetu, kaip Lietuva“, – rašė G.Nausėda.