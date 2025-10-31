Įsibėgėja: T. Sedekerskis ir „Baskonia“ vėl pajuto pergalės skonį

Penktadienį vykusiose rungtynėse baskai namuose 86:75 pranoko Stambulo Stambulo „Anadolu Efes“ (3/5) krepšininkus.
Aikštės šeimininkai kontroliavo reikalus aikštėje visų rungtynių metu.
Antrojo kėlinio pabaigoje svečiai surengė įspūdingą spurtą ir priartėjo prie varžovų, bet po pertraukos Vitorijos klubas vėl šovė į priekį ir turėto pranašumo jau nebeiššvaistė.
T.Sedekerskis šiame mače per 21 minutę įmetė 6 taškus (3/3 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 2 atkovotais kamuolius ir surinko 5 naudingumo balus.
Vitorijos „Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 20, Matteo Spagnolo 19, Rodionas Kurucas 11.
Stambulo „Anadolu Efes“: Shane'as Larkinas 23, Nickas Weileris-Babbas 16, Isaia Cordinier 10.
Vitorijos BaskoniaStambulo Anadolu EfesTadas Sedekerskis
