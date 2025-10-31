Įsibėgėja: T. Sedekerskis ir „Baskonia“ vėl pajuto pergalės skonį

Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
80
BC Dubai
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
84
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
62
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
86
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
75
Rungtynių statistika
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Rungtynių statistika
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Įsibėgėja: T. Sedekerskis ir „Baskonia“ vėl pajuto pergalės skonį

2025 m. spalio 31 d. 23:51
Lrytas.lt
Dar savaitės pradžioje nė vienos pergalės Eurolygoje neturėjusi Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ (2/6) ekipa nuskynė antrąjį laimėjimą iš eilės.
Daugiau nuotraukų (1)
Penktadienį vykusiose rungtynėse baskai namuose 86:75 pranoko Stambulo Stambulo „Anadolu Efes“ (3/5) krepšininkus.
Aikštės šeimininkai kontroliavo reikalus aikštėje visų rungtynių metu.
Antrojo kėlinio pabaigoje svečiai surengė įspūdingą spurtą ir priartėjo prie varžovų, bet po pertraukos Vitorijos klubas vėl šovė į priekį ir turėto pranašumo jau nebeiššvaistė.
T.Sedekerskis šiame mače per 21 minutę įmetė 6 taškus (3/3 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 2 atkovotais kamuolius ir surinko 5 naudingumo balus.
Vitorijos „Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 20, Matteo Spagnolo 19, Rodionas Kurucas 11.
Stambulo „Anadolu Efes“: Shane'as Larkinas 23, Nickas Weileris-Babbas 16, Isaia Cordinier 10.
Vitorijos BaskoniaStambulo Anadolu EfesTadas Sedekerskis
Rodyti daugiau žymių

