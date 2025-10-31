NBA lažybų skandalas tęsiasi toliau – su „mafijos pokeriu“ siejamas dar vienas treneris

Skandale figūruoja dvi bylos: vienoje yra 6 atsakovai, kaip teigiama, dalyvavę statant už krepšinio rungtynes, kitoje – net 31, kaip teigiama, dalyvavęs nelegaliuose pokerio turnyruose, kuriuose svarų vaidmenį vaidino ir mafija.
Tokiuose pokerio lošimuose C. Billupsas buvo naudojamas kaip priedanga turnyrams suteikti legitymumo, kad būtų galima pritraukti žmones, iš kurių vėliau būtų išviliojamos didžiulės sumos pinigų.
Kiek anksčiau žurnalistas Pablo Torresas atskleidė, kad tokiuose turnyruose dalyvavo ir NBA legenda, „Šlovės muziejaus“ narys Kevinas Garnettas. Dabar P. Torresas skelbia, kad įsipainiojęs į šį reikalą buvo ir dar vienas gerai žinomas lygos vardas.
Pasak žurnalisto, pokerio turnyruose dalyvavo ir dabartinis „Los Angeles Clippers“ vyr. treneris Tyronnas Lue. Teigiama, kad jis dalyvavo FTB minėtame 2019 metais įvykusiame lošime, kuriame dalyvavo ir C. Billupsas. T. Lue yra geras draugas tiek su juo, tiek ir su abiejose bylose minimu Damonu Jonesu, abu juos samdydamas savo trenerių štabe.
„Clippers“ komentuoti situaciją atsisakė. Verta pažymėti, kad FTB tyrimuose T. Lue vardas nėra minimas.
Minimi pokerio turnyrai Niujorko mieste buvo remiami keturių Italijos-JAV organizuoto nusikalstamumo grupuočių: Lucchese, Bonanno, Gambino ir Genovese mafijos šeimos, priklausančios „La Cosa Nostra“ mafijų šeimai.
Buvo naudojamasi žinomais asmenimis, kad turnyrams būtų suteikta legitymumo. Tarp tokių asmenų – C. Billupsas ir D. Jonesas. Vieno žaidimo metu buvo išvilioti dešimtys, o kartais – ir šimtai, tūkstančių dolerių.
Kaltinamieji naudojo modernias sukčiavimo technikas, teigiama FTB spaudos konferencijoje. Buvo naudojamos kortų maišymo mašinos, tačiau jos buvo pakeistos taip, kad nuskaitytų kortas ir pagal jas numatytų, kuris iš dalyvių turi didžiausius šansus laimėtą pasirinktą lošimo „ranką“.
Ši informacija buvo perduodama kitame pastate esančiam operatoriui. Šis informaciją perduodavo prie pokerio stalo esančiam žmogui, vadintam quarterbacku pagal amerikietiško futbolo poziciją, kurios žaidėjas vadovauja visam komandos puolimui ir kitiems žaidėjams skelbia derinius.
Toks asmuo slapčia perduodavo informaciją kitiems dviems žmonėms prie stalo, kurie ja naudodamiesi vykdydavo operaciją.
Buvo naudojamos paslėptos kameros, specialūs akiniai ar jų lęšiai, kad būtų galima nuskaityti iš anksto pažymėtas kortas. Į stalus buvo įmontuoti infraraudonųjų spindulių davikliai, galintys nuskaityti užverstas kortas.
