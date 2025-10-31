Po dar vieno triuškinamo pralaimėjimo Šaras išskyrė vieną dalyką: „Tai mane labai neramina“

Kai po pirmosios rungtynių pusės Stambulo ekipa atsilikinėjo 27 taškais, Š. Jasikevičius interviu ilgosios pertraukos metu net nenorėjo kalbėti apie krepšinį.
„Visų pirma, antrojoje pusėje noriu pamatyti gerus žmones. Man nerūpi krepšinis. Mes nesielgiame gerai“, – per ilgąją pertraukė sakė Šaras.
Panašu, kad lietuvio noras neišsipildė, nes po rungtynių, pralaimėtų 26 taškų skirtumu (58:84), Š. Jasikevičius kreipė dėmesį į tuos pačius dalykus.
„Negalėjome padaryti to, ko norėjome. Pirmojoje pusėje tiesiog žaidėme blogą krepšinį. Man tai nėra svarbiausias dalykas, nes nesielgėme kaip geri žmonės, nebuvome profesionalai. Tai mane labai neramina.
Kai pradėjome sezoną, kalbėjome apie motyvaciją atlikti teisingus dalykus. Atrodo, kad negalime tvarkytis su sėkme. Dabar tai yra svarbiausias dalykas – grįžti namo, susikoncentruoti ir išlipti iš šitos duobės. Mūsų vaizdas dabar labai labai blogas. Laikui bėgant susitvarkys žaidėjų sveikata, naujokų krepšinio supratimas, bet yra daug rungtynių, kai mes tiesiog atrodome blogai“, – teigė Šaras.
Paklaustas, ar tai jo skaudžiausias pralaimėjimas, 49-erių lietuvis į tokias kalbas nesileido.
„Dar anksti sezone. Žinome, kad turėsime kentėti. Negalima lyginti šio pralaimėjimo su bet kuriuo kitu finalo ketverte ar panašiai, – sakė jis. – Aišku, atrodome blogai, to negalime pakeisti.“
„Fenerbahce“ ketvirtadienio vakarą pataikė vos 36,6% dvitaškių (15/41) ir 21,4% tritaškių (6/28), kai tuo tarpu „Real“ tai darė žymiai geresniais procentais (atitinkamai 56,8% ir 40,9%) nepaisant slogių vieno iš lyderių Mario Hezonjos rungtynių (5 tšk., -2 naud.).
„Tiesiog turime būti kuklesni. Tikiu, kad jeigu nori būti čempionas, turi taip elgtis kasdien. Esu nustebęs, nes tikiu šita komanda. Kai dalykai pradėjo nesisekti, tiesiog pasidavėme. Esame profesionalai, čempionai, tai – visiškai ne mes. Aišku, dar liko daug rungtynių ir, kaip sakiau, dalykai dar pasitaisys, bet toks jausmas, kad mes kartu esame pirmą savaitę, o taip tikrai nėra“, – atviravo Šaras.
„Tu turi stengtis lygiai taip pat. Nesuprantu, kaip galima nenorėti laimėti dviejų titulų iš eilės, – teigė lietuvis. – Tai yra kaip narkotikas, ir jie to narkotiko gavo paragauti. Tas narkotikas juos ves į priekį daug metų. Turime prisiminti, kiek dirbome prieš tapdami čempionais. Jeigu mes to šiandien nesuprantame, man sunku suvokti.“