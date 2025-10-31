Orai
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
97
Belgrado „Partizan“
84
Rungtynių statistika
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Monaco“
92
Rungtynių statistika
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
96
Vilerbano ASVEL
59
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Belgrado „Crvena zvezda“
99
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
86
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
86
Bolonijos „Virtus“
70
Rungtynių statistika
2025-10-30
22:30
„Valencia“
80
BC Dubai
78
Rungtynių statistika
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
84
Stambulo „Fenerbahce“
58
Rungtynių statistika
2025-10-31
21:00
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Sportas
Krepšinis
2025 m. spalio 31 d. 16:03
Prancūzijos spauda „peržegnojo“ sutriuškintą ASVEL: „Kovos Kaune nebuvo“
2025 m. spalio 31 d. 16:03
Lrytas Premium nariams
Prancūzijos krepšinio apžvalgininkai jau beveik susitaikė su tuo, kad Vilerbano ASVEL komanda šį sezoną vėl bus Eurolygos autsaiderė ir smarkiai nesistebėjo dėl Kaune patirto triuškinamo pralaimėjimo.
Kauno Žalgiris
Vilerbano ASVEL
atgarsiai
