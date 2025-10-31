Vilniuje – sausakimšas „Ryto“ klubo fanų ambasados atidarymas

„Ryto“ klubo sirgaliai prie „OlyBar“ Sporto Baro pradėjo rinktis dar prieš oficialų durų atidarymą, o erdvėje juos pasitiko Vilniaus klubo talismanas vilkas ir „Rytas Dance team“ šokėjos. Atvykę komandos žaidėjai buvo pasitikti griausmingų plojimų, o netrukus šalia jų nusidriekė didžiulės nusifotografuoti, gauti autografą ir pabendrauti norinčiųjų eilės.
Atmosfera Sporto Bare priminė palaikymą „Ryto“ namų rungtynėse – nuo pat pirmosios renginio minutės skambėjo dainos ir skanduotės. Netrukus į sceną žengė vakaro vedėjas Ignas Grinevičius, kuris pokalbiui pakvietė komandos kapitoną Gytį Radzevičių.
„Puikus renginys, puiki lokacija. Šiandien eidamas čia prisiminiau, kaip prieš tris metus laimėjom lygą ir atvažiavom čia, prie Balto tilto, švęsti kartu su fanais. Puikiai suprantu, kad ne visi turi galimybes lydėti mus išvykos mačuose, bet vis tiek nori sirgti už komandą. Todėl dabar turėsim pagrindinę vietą, kur susitinka „Ryto“ fanai“, – teigė G. Radzevičius.
Renginio nepraleidusius komandos sirgalius nuo scenos taip pat pasveikino ir „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas, klubo direktorius Jaroslavas Latušinskij bei Sporto Baro vadovas Algirdas Mulevičius, kurie auksinėmis žirklėmis simboliškai perkirpo fanų ambasados atidarymo juostą, o vakarą užbaigė legendinis „Ryto“ himnas.
„Šiandien dar kartą įsitikinau, kad mūsų komandos sirgaliai šventę gali sukurti bet kur ir bet kada. Labai džiugu Vilniuje turint dar vieną „Ryto“ erdvę, kur galime su fanais susitikti ir kur jie galės stebėti rungtynių transliacijas. Tikiu, kad tokie momentai ir patirtys dar labiau sustiprins mūsų bendruomenę“, – po renginio sakė komandos vyr. treneris G. Žibėnas.
Oficialia vilniečių klubo fanų ambasada tapusiame „OlyBar“ Sporto Bare nuo šiol bus eksponuojami „Ryto“ trofėjai, bus galima įsigyti klubo atributikos, sieną puoš komandos marškinėliai su žaidėjų parašais, o klubo namų rungtynių žiūrovai bus vaišinami nemokama kepta duona ir turės progą laimėti kelionę su komanda.
„Ryto“ sirgaliai garsėja energija ir vienybe, todėl džiaugiamės tapę šios bendruomenės dalimi. Mylime sportą ir norime šia aistra dalintis su kuo daugiau žmonių, tad kviečame visus užsukti ir mėgautis skaniu maistu, nealkoholiniu alumi, aukščiausio lygio sporto transliacijomis ir tam pritaikyta atmosfera“, – teigė „OlyBar“ Sporto Baro vadovas Algirdas Mulevičius.