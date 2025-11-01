Iš kokios tu planetos? L. Dončičius surengė tiesiog fantastišką pasirodymą

„Lakers“ svečiuose 117:112 (31:27, 24:42, 34:22, 28:21) pranoko „Memphis Grizzlies“ krepšininkus.
Nugalėtojus į pergalę vedęs L.Dončičius buvo tiesiog nesulaikomas.
26-erių slovėnas šį kartą įmetė 44 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Maža to, jam pavyko pakartoti „Lakers“ legendos Wilto Chamberlaino pasiekimą – per pirmąsias trejas žaistas sezono rungtynes jis visose jose įmetė mažiausiai po 40 taškų.
Pergalingą mačą vėl praleido pusės sėdmens nervo uždegimą besigydantis LeBronas Jamesas.
„Memphis Grizzlies“: Jockas Landale ir Jaylenas Wellsas po 16, Jarenas Jacksonas 15, Cedričius Cowardas 13.
„Los Angeles Lakers“: Luka Dončičius 44, Austinas Reavesas 21, Jake Laravia 13, Marcusas Smartas 12.
Luka DončičiusLos Angeles LakersMemphis Grizzlies
