Po daug džiaugsmo nesukėlusio starto – „Panathinaikos“ boso išstojimas

Toks rezultatas tikrai nedžiugina aukščiausius tikslus komandai keliančių sirgalių, trenerių bei vadovybės.
Ne išimtimi tapo ir charizmatiškasis klubo bosas Dimitris Giannakopoulos.
Po penktadienį Atėnų „Panathinaikos“ patirto pralaimėjimo „Monaco“ klubui (84:92) jis nusprendė išsakyti savo nuomonę socialinėje erdvėje.
„Laiko klausimas, kada suprasime, kad marškinėliai savaime laimėti rungtynių negali. Tam reikia savigarbos, pasiaukojimo ir uolimo, siekiant pergalių.
Komanda yra aukščiau visų, bet turi spindėti ir žaidėjų akys. Neišvengiamai tai įvyks ir tada mes pamatysime magiją“, – instagrame rašė jis.
Artimiausias Eurolygos rungtynes Atėnų „Panathinaikos“ žais kitą savaitę išvykoje prieš Belgrado „Crvena zvezda“ komandą.
Šiuo metu net šešių pergalių iš eilės seriją skaičiuojanti Donato Motiejūno atstovaujama Serbijos komanda yra „karščiausia“ viso turnyro ekipa.
