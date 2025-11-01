Prieš mūšį su „Žalgiriu“ Vilniaus „Ryto“ stovykla pripažįsta: dabar jų žaidime matosi logika

Praėjusiais metais šių klubų finalo serijoje prireikė lemiamų penktųjų rungtynių, o jas po dramatiškos kovos laimėjo ir čempionų titulą susigrąžino Kauno „Žalgiris“.
Sezonas naujas – intrigos daug. Neabejojama, kad sekmadienį abi komandos Nemuno saloje padovanos dar vieną nuostabų krepšinio spektaklį.
Mačo išvakarėse varžovams šiltų žodžių negailėjo ir vienas iš Vilniaus „Ryto“ trenerio Giedriaus Žibėno asistentų Nedas Pacevičius.
„Nesinori komentuoti, kaip buvo anksčiau, bet dabar „Žalgirio“ žaidime matosi logika, aiškios idėjos, atakuojant silpnąsias žaidėjų ir sistemų vietas.
Pagrindinis dalykas – fiziškumas, kurio tikrai galime laukti. Nemanau, kad iki šių rungtynių buvome sutikę tokią fizišką komandą. Turime būti tam pasiruošę, o taktiniai dalykai, manau, nueis į antrą planą“, – N.Pacevičius.
„Žalgirio“ ir „Ryto“ akistata Kaune vyks sekmadienį, 16 val. 50 min.
Nedas Pacevičius
