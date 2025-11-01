Produktyviai žaidęs J. Valančiūnas su „Nuggets“ krito po kuriozine virtusios mačo pabaigos

Jis svečiuose 107:109 (26:18, 31:35, 24:18, 26:38) nusileido „Portland Tail Blazers“ (4/3) krepšininkams.
Praktiškai viso mačo metu atsilikę šeimininkai akistatos pabaigoje išsiveržė į priekį, o rungtynių baigti lėmė kuriozinis epizodas.
Likus žaisti kiek daugiau nei sekundę „Blazers“ gynėjas Jerami Grantas komandai pirmaujant tašku siekė specialiai pramesti antrąjį baudos metimą.
Vis dėlto šis planas neišdegė, net ir absurdiškai mestas kamuolys vis tiek įkrito į krepšį ir „Nuggets“ turėjo galimybę surengti paskutinę rungtynių ataką.
Ji priklausė komandos lyderiui Nikola Jokičiui, bet vidurio puolėjo paskutinysis metimas buvo netaiklus.
J.Valančiūnas šiose rungtynėse per 10 aikštėje praleistų minučių įmetė 10 taškų (4/8 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir blokavo varžovo metimą.
„Portland Trail Blazers“: Deni Avdija 23, Shaedonas Sharpe 19, Jerami Grantas 16, Toumani Camara 14.
„Denver Nuggets“: Jamalas Murray 22, Nikola Jokičius 21, Aaronas Gordonas 14, Timas Hardaway 11.
