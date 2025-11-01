Tai bent! M. Buzelis ir „Bulls“ užfiksavo nuo legendinio M. Jordano laikų neregėtą pasiekimą

Šį kartą Čikagos komanda namuose 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34) pranoko „New York Knicks“ (2/3) krepšininkus.
Įspūdingai sezoną pradėjusi „Bulls“ užfiksavo neeilinį pasiekimą – tai labiausiai sėkmingas komandos startas nuo 1996–1997 metų sezono.
Tąsyk legendinio Michaelo Jordano į priekį vedama „Bulls“ tapo NBA čempione. Tiesa, ji sezoną buvo pradėjusi net su 12 pergalių iš eilės.
Praėjusios nakties mače M.Buzelis per 29 aikštėje praleistas minutes įmetė 13 taškų (2/5 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą ir blokavo metimą.
Nugalėtojus į pergalę vedė net 32 taškus pelnęs, 10 kamuolių atkovojęs ir 9 rezultatyvius perdavimus surinkęs Joshas Goddey.
„Knicks“ gretose išsiskyrė Jalenas Brunsonas, įmetęs 29 taškus.
„Chicago Bulls“: Joshas Giddey 32, Nikola Vucevičius 26, Ayo Dosunmu 22, Matas Buzelis 13.
„New York Knicks“: Jalenas Brunsonas 29, OG Anunoby 26, Mikalas Bridgesas 23, Karl-Anthony Townsas 22.
