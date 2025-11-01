Vilniaus „Kibirkštis“ pasuko skirtingais keliais su legioniere

Tarpsezoniu į Vilnių atvykusi aukštaūgė „Open Smart Way MLKL“ čempionate buvo antra komandoje pagal naudingumą, rinkdama vidutiniškai po 10 taškų, 7,7 atkovoto kamuolio, 3 rez. perdavimus ir 16,7 naudingumo balo per 17,5 minutės.
Tačiau europiniuose turnyruose jos indėlis į komandos žaidimą buvo kuklus.
FIBA moterų Europos taurės turnyre 26 m. rumunė per 3 žaistas rungtynes pelnė 2 taškus ir daugiau niekuo nepasižymėjo, aikštelėje viso praleidusi 11 minučių.
Atrankos į moterų Eurolygą etape vidurio puolėja aikštelėje pasirodė vieneriose rungtynėse ir per 11,2 minutės atkovojo 3 kamuolius bei atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
„Kibirkštis-TOKS“ dėkoja A. Virjoghe už darbą komandoje ir linki sėkmės tolesnėje karjeroje.