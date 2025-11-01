Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Vilniaus „Kibirkštis“ pasuko skirtingais keliais su legioniere

2025 m. lapkričio 1 d. 12:56
Išsiskyrė Vilniaus „Kibirkšties-TOKS“ komandos ir legionierės iš Rumunijos Anamarios Virjoghe keliai. Moterų krepšinio klubas pasinaudojo sutartyje numatyta galimybe nutraukti sutartį su 196 cm ūgio žaidėja.
Daugiau nuotraukų (1)
Tarpsezoniu į Vilnių atvykusi aukštaūgė „Open Smart Way MLKL“ čempionate buvo antra komandoje pagal naudingumą, rinkdama vidutiniškai po 10 taškų, 7,7 atkovoto kamuolio, 3 rez. perdavimus ir 16,7 naudingumo balo per 17,5 minutės.
Tačiau europiniuose turnyruose jos indėlis į komandos žaidimą buvo kuklus.
FIBA moterų Europos taurės turnyre 26 m. rumunė per 3 žaistas rungtynes pelnė 2 taškus ir daugiau niekuo nepasižymėjo, aikštelėje viso praleidusi 11 minučių.
Atrankos į moterų Eurolygą etape vidurio puolėja aikštelėje pasirodė vieneriose rungtynėse ir per 11,2 minutės atkovojo 3 kamuolius bei atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
„Kibirkštis-TOKS“ dėkoja A. Virjoghe už darbą komandoje ir linki sėkmės tolesnėje karjeroje.
moterų krepšinisVilniaus Kibirkštis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.